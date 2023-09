LA FONDATION BULAT UTEMURATOV OUVRE UNE ÉCOLE DE POINTE AU KAZAKHSTAN





Une nouvelle école au Kazakhstan, qui dispense un enseignement à la fois innovant et progressif à 3 000 étudiants

Investissement de 16,5 millions de dollars dans des infrastructures éducatives, sportives et récréatives à la pointe de la technologie

Accessible aux étudiants ayant une déficience physique et visuelle

Elle contribuera à pallier le manque d'infrastructures scolaires à Kosshy et au Kazakhstan

ASTANA, Kazakhstan, 3 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Bulat Utemuratov (la « Fondation ») a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle école municipale dans la ville de Kosshy, dans la région d'Akmola au Kazakhstan. Elle devrait être l'une des meilleures écoles du pays et offrira un programme d'études innovant et progressif aux enfants de la région.

La Fondation a entièrement financé le projet de 7,5 milliards de Tenges (16,5 millions de dollars), qui accueille 3 000 étudiants, et a maintenant fait don de l'école achevée au gouvernement local de Kosshy pour qu'il en soit propriétaire et gestionnaire.

L'école dispose d'installations pédagogiques de pointe, notamment de salles de classe sur mesure, d'espaces récréatifs, d'ateliers modernes, d'un centre de technologie de l'information (TI), d'un laboratoire et d'un studio d'art.

https://www.youtube.com/watch?v=71qiaZCEnag&feature=youtu.be

En outre, l'école dispose de nombreuses installations sportives, dont un terrain de basket-ball et de volley-ball, un stade avec un mini terrain de football et des pistes de course, ainsi que des aires de jeux.

Le bien-être des étudiantsest une priorité, et l'école a été rendue accessible grâce à des rampes et des allées tactiles pour les étudiants en situation d'handicap moteur ou visuel, tandis que son site de 17 500 mètres carrés a été aménagé avec des gazons, des arbres et des arbustes provenant de la région.

Le Kazakhstan a connu une augmentation importante du nombre d'étudiants ces dernières années, avec 400 000 étudiants de première année entrant dans l'enseignement en 2021, ce qui a entraîné une charge importante pour les écoles, y compris ceux de Kosshy. Ce projet fournira aux étudiants de la région des installations éducatives dont ils ont grand besoin, soutenant ainsi l'initiative nationale « Comfortable School » (école confortable).

Almaz Sharman, président du conseil d'administration de la Fondation Bulat Utemuratov, a commenté l'événement : « L'éducation est l'une des priorités de la Fondation, et je suis ravi d'inaugurer cette école ultramoderne. La pénurie d'établissements d'enseignement de qualité est un problème majeur tant au niveau national que local, et notre nouvelle école jouera un rôle important en aidant la prochaine génération d'étudiants de Kosshy à s'épanouir. »

