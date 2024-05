L'Indy Autonomous Challenge de retour sur l'Indianapolis Motor Speedway le 6 septembre 2024





L'Indy Autonomous Challenge (IAC) fera son grand retour sur l'Indianapolis Motor Speedway (IMS), « La capitale mondiale de la course auto » le 6 septembre 2024. La compétition devrait être un événement marquant, avec une course à deux sur les voitures de course autonomes les plus rapides au monde pilotées par un logiciel d'IA développé par dix équipes représentant 18 grandes universités d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

Une page d'histoire a été écrite à l'IMS en octobre 2021, lorsque l'IAC a organisé la première compétition de course autonome à deux au monde. Depuis, l'IAC a organisé cinq courses sur des circuits emblématiques, dont le Las Vegas Motor Speedway lors du CES et le Monza F1 Circuit en Italie. L'IAC et ses équipes universitaires ont atteint une longue liste de records mondiaux pour l'autonomie au sol à grande vitesse. Les records du monde incluent le record de vitesse terrestre autonome (192,2 mi/h), la vitesse maximale sur piste (180 mi/h), le dépassement le plus rapide (177 mi/h) et le plus de miles de course autonome (7 500 miles).

« Il y a trois ans, nous avons rassemblé les meilleurs et les plus brillants esprits des universités du monde entier pour marquer l'histoire à l'Indianapolis Motor Speedway, prouvant que la course autonome est possible et lançant un effort mondial pour accélérer la poursuite de la mobilité autonome à grande vitesse », déclare Paul Mitchell, président de l'Indy Autonomous Challenge. « Après avoir établi de nombreux records et prouvé que les véhicules autonomes peuvent rouler à des vitesses extrêmes, nous retournons chez nous dans la capitale mondiale de la course auto pour tenter une course à deux encore plus ambitieuse. »

La prochaine course à l'IMS, qui se déroule en partenariat avec l'Indiana Economic Development Corporation (IEDC), sera une course à deux avec en lice plusieurs voitures de course autonomes IAC AV-24. Des équipes de grandes universités du monde entier repousseront les limites de la technologie autonome à des vitesses époustouflantes sur la légendaire piste ovale. Cette course promet non seulement de divertir, mais aussi d'offrir un aperçu de l'avenir de la mobilité, où les conducteurs d'IA peuvent conduire des véhicules autonomes en toute sécurité sur les autoroutes à grande vitesse, réduisant ainsi le risque d'accidents et accélérant la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

« L'Indiana est un chef de file dans l'avenir de la mobilité, attirant de nouveaux investissements commerciaux, favorisant la R&D et inspirant l'innovation dans les secteurs des VE, de l'hydrogène et de l'autonomie », déclare David Rosenberg, secrétaire au Commerce de l'Indiana. « Les technologies, les entreprises et les talents rassemblés dans le cadre de l'Indy Autonomous Challenge font des progrès considérables dans le développement des capacités autonomes, plaçant l'Indiana à l'avant-garde de l'économie mondiale de demain tout en inspirant la prochaine génération de dirigeants et de preneurs de risques. »

Avec dix équipes représentant 18 universités de cinq pays, la course sera la plus grande compétition de course autonome au monde.

« L'Indianapolis Motor Speedway a été construit à l'origine comme banc d'essai pour les premières automobiles », déclare J. Douglas Boles, président d'IMS. « Le fait que des équipes des universités les plus prestigieuses au monde utilisent la piste pour prouver l'avenir des véhicules autonomes relie les racines historiques de la piste à l'avenir de l'IA et de la robotique. »

La course attirera des milliers de participants du gouvernement, de l'industrie et du milieu universitaire, y compris 2 000 étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). L'événement sera diffusé également en direct dans le monde entier.

« Pour de nombreux habitants de l'Indiana, la découverte de l'Indianapolis Motor Speedway est un rite de passage », déclare Katie Jenner, secrétaire à l'éducation de l'Indiana. « L'Indy Autonomous Challenge offre aux étudiants une occasion unique de visiter la piste et de découvrir directement les incroyables technologies STEM développées ici même dans l'Indiana. Nous sommes ravis d'aider à recruter des étudiants pour assister à l'événement et de collaborer à la planification d'une zone STEM qui les reliera directement aux futures possibilités d'études et de carrière. »

Outre la course à deux, la journée comprendra plusieurs événements et ateliers interactifs qui offriront aux participants la possibilité de se familiariser avec les technologies du futur, y compris les véhicules autonomes, les drones, les robots, la réalité augmentée et virtuelle, l'IA générative, la fusion de capteurs, l'internet des objets, etc. Les ateliers comprendront :

Le paddock de l'innovation : des expositions interactives de haute technologie par des entreprises de pointe, des startups, des universités et des organisations à but non lucratif axées sur l'innovation seront situées dans les boxes adjacents à la piste. Ici, les participants peuvent interagir avec les dernières avancées technologiques en matière de mobilité, d'IA, d'automatisation, de robotique, etc.

Le paddock de l'innovation : des expositions interactives de haute technologie par des entreprises de pointe, des startups, des universités et des organisations à but non lucratif axées sur l'innovation seront situées dans les boxes adjacents à la piste. Ici, les participants peuvent interagir avec les dernières avancées technologiques en matière de mobilité, d'IA, d'automatisation, de robotique, etc.

Sommet de la mobilité future : un sommet sur invitation uniquement axé sur les avancées majeures telles que l'autonomie optimisée par l'IA, les drones de nouvelle génération, les infrastructures intelligentes et les solutions énergétiques durables, avec un accent particulier sur les contributions innovantes de l'Indiana, le sommet promet une convergence sans précédent de leaders d'opinion de l'industrie, du gouvernement et du monde universitaire. Conçu pour susciter des discussions significatives et favoriser l'élaboration de politiques visant à accélérer l'avènement de la mobilité future, cet événement comprendra des discours d'ouverture dynamiques et des tables rondes animées par des personnalités de renom.

Zone STEM : créée en partenariat avec le ministère de l'Éducation de l'Indiana et vouée à inspirer la prochaine génération d'innovateurs, la Zone STEM engagera les étudiants avec des expositions interactives et des sessions éducatives axées sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques soulignant l'engagement de l'IAC à stimuler la curiosité et la passion pour les STEM chez les jeunes, soulignant le rôle essentiel de l'éducation dans l'avenir de la technologie. Les étudiants auront également accès aux expositions du Paddock de l'innovation, à des déjeuners parrainés et à des places dans les tribunes Tower Terrace pour regarder la course IAC.

Les entreprises, les gouvernements, les universités et les organismes à but non lucratif voulant participer à l'Indy Autonomous Challenge à l'IMS peuvent contacter [email protected]. Les administrateurs d'établissements éducatifs et les enseignants intéressés à amener des étudiants à l'événement peuvent contacter [email protected]. Les particuliers qui souhaitent assister à la course peuvent acheter des billets sur le site web à partir du 2 mai 2024.

À propos de l'IAC : L'Indy Autonomous Challenge (IAC) est une société à but non lucratif basée à Indianapolis, Indiana (États-Unis) qui organise des compétitions de course entre des équipes affiliées à des universités représentant 18 universités du monde entier. Les équipes programment des IA pour piloter des voitures de course IAC entièrement autonomes et participer à une série d'événements historiques sur des pistes emblématiques. Basé dans l'Indiana, l'IAC travaille à établir un centre d'automatisation de la performance dans l'État et exploite la puissance des compétitions innovantes pour attirer les esprits les plus brillants du monde entier vers une technologie de pointe en matière de sécurité et de performance des véhicules automatisés. L'IAC a commencé comme un concours avec un prix d'un million de dollars avec 31 équipes universitaires qui se sont inscrites pour concourir il y a plus de trois ans, représentant les meilleurs programmes d'ingénierie et de technologie de 15 États américains et 11 pays. Suivez l'IAC @IndyAChallenge sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube.

