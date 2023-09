Les actions et les finances d'Adani Group ne sont pas affectées





AHMEDABAD, Inde, 3 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les rapports trompeurs sur Adani Group, le plus grand développeur d'infrastructures critiques d'Inde qui a entrepris plusieurs projets qui constituent des priorités stratégiques pour le développement du pays, n'ont pas réussi à avoir un impact substantiel sur la performance économique du groupe ainsi que sa capacité à créer de la valeur actionnariale.

Les actions d'Adani Group ont fortement rebondi depuis la publication d'un rapport de ventes à découvert en janvier 2023. Quatre des plus grandes sociétés du groupe ? Adani Enterprises, Adani Ports, Adani Green et Adani Group ? ont gagné plus de 100 % par rapport à leurs plus bas niveaux. Adani Ports, l'action institutionnelle la plus largement détenue du portefeuille Adani, se négocie désormais au-dessus de son prix d'avant rapport. De même, Adani Group se négocie également au-dessus des niveaux de prix d'avant le rapport. Malgré les récents rapports, les valeurs des principaux groupes ont clôturé dans le vert vendredi, témoignant d'un manque de confiance dans ces rapports trompeurs.

Les investissements importants réalisés ces derniers mois par de grandes institutions mondiales, notamment un fonds souverain, ont renforcé la confiance dans les activités du groupe. Il convient de noter que ces investisseurs, parmi lesquels Qatar Investment Authority et GQG Partners, sont des investisseurs réguliers qui étaient déjà des actionnaires importants des activités du groupe. En outre, aucun des investisseurs à long terme, notamment Total Energies, dont le siège est en France, IHC, basé à Abu Dhabi, QIA, basé au Qatar, et GQG Capital Partners, dont le siège est aux États-Unis, n'a retiré ses investissements des activités du groupe et a continué à les soutenir, certains en augmentant leur participation. En effet, le groupe a été un énorme créateur de valeur pour chacun de ces investisseurs.

Les ventes de participations à ces investisseurs ont également amélioré la liquidité au niveau du promoteur, qui peut être utilisée pour les priorités stratégiques. Le groupe a levé près de 10,5 milliards de dollars grâce à la vente de participations stratégiques à des investisseurs à long terme. Environ 5 milliards de dollars sont indiqués dans le rapport des vendeurs à découvert. Adani Group reste déterminé à attirer davantage d'investisseurs de ce type dans le cadre de son programme d'investissement sur 10 ans lancé en 2016 pour participer à la plateforme de développement d'infrastructures la plus grande et à la croissance la plus rapide au monde.

Par ailleurs, les agences de notation ont réaffirmé les notations de toutes les sociétés cotées du groupe. Cela a permis un accès continu au marché. Au cours du seul premier trimestre de l'exercice en cours, le groupe a levé 17 949 crores INR auprès des banques et des marchés de capitaux internationaux et nationaux.

La confiance manifestée par ces investisseurs souligne la force des activités du groupe et son engagement envers des normes de gouvernance élevées. Sur le plan financier, le groupe continue de bien performer, enregistrant des bénéfices records au premier trimestre de l'exercice 24 suite au rapport des vendeurs à découvert. Le portefeuille de sociétés cotées du groupe a réalisé un EBITDA de 23 532 crores INR, soit une augmentation de 42 % d'une année sur l'autre, correspondant presque à la totalité de l'EBITDA de l'exercice 2019 de 24 780 crores INR.

Pour l'exercice 23, l'EBITDA a atteint 57 210 crores INR, soit une augmentation de 42 % sur un an, avec des indicateurs d'endettement améliorés, avec un ratio dette nette/EBITDA de trois fois. Les sociétés du portefeuille détenaient également 42 115 crores INR de liquidité totale.

Il est important de noter que Adani Group opère dans les limites de la loi et sous le contrôle des autorités de régulation des juridictions respectives. Ces allégations reposent sur de fausses informations et visent uniquement à diffamer l'image du groupe, mais n'ont pas d'impact substantiel sur les opérations quotidiennes du groupe.

