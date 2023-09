KingCasinoBonus lance des sites roumains et espagnols offrant un contenu localisé, des critiques et des bonus exclusifs





LONDRES, 3 septembre 2023 /PRNewswire/ -- KingCasinoBonus, le principal service d'analyse des casinos et des bonus du Royaume-Uni, ajoute de nouveaux projets à sa liste. Leur expansion 2023 ajoute des services localisés dans l'UE et au-delà.

KingCasinoBonus dévoile 4 nouveaux services de bonus et d'évaluation avec le même niveau de qualité qu'au Royaume-Uni :

OnlineCasinos365.net.nz - pour la Nouvelle-Zélande

CazinoExpert.ro - pour le marché roumain

CasinosOnline365.es pour le marché espagnol, qui se concentre uniquement sur l'évaluation des sites de casino

https://kingcasinobonus.uk/bingo-sites/ : critiques de bonus de bingo et de sites

Chacun des projets suit l'analyse rigoureuse déjà mise en oeuvre au Royaume-Uni, mais s'adapte aux besoins et aux préférences du marché de chaque pays. Un contenu de qualité et impartial sera ajouté et mis à jour dans la langue du pays, afin de permettre aux joueurs de choisir des sites et des promotions sûrs et de les informer de manière adéquate et transparente.

« En divisant nos politiques de classement en différents endroits et en apportant des changements systématiques en fonction de chaque pays, nous sommes en mesure d'ajouter de la valeur aux résultats globaux et de faire des recommandations personnalisées. Il s'agit d'une stratégie mise en oeuvre pour poursuivre notre objectif principal : fournir à nos utilisateurs des évaluations de casinos approfondies et impartiales », a déclaré Ionut Catalin Marin, le PDG de KingCasinoBonus.

CazinoExpert.ro : classement des bonus de casino pour le marché roumain

Les bonus des casinos en ligne roumains sont au centre de l'attention, tandis que les détails concernant l'offre de jeux, les options de paiement, les limites et le service clientèle sont également évalués. Le site fonctionne comme une plaque tournante constamment mise à jour pour les promotions exclusives, est vérifié pour la sécurité et est évalué pour la qualité du jeu. Les utilisateurs peuvent filtrer les sélections et choisir des bonus de grande valeur avec un haut degré de convivialité.

CazinoExpert.ro est un projet roumain basé sur les réglementations de l'ONJN, l'organisme de régulation des jeux de hasard du pays.

CasinosOnline365.es : évaluation des sites de casinos en ligne espagnols

CasinosOnline365.es examine exclusivement les casinos agréés par le DGOJ. Sur le site, les joueurs peuvent faire des comparaisons et visualiser une expérience de jeu complète axée sur les options de jeu, la sécurité du site et le traitement des paiements. Ils peuvent choisir n'importe quelle société dans la liste, car l'analyse est basée sur des critères rigoureux. CasinosOnline365.es s'engage à fournir des informations légales, sûres et de qualité aux joueurs espagnols et à leur donner les clés des meilleurs produits de jeu.

OnlineCasinos365.net.nz : critiques précises des bonus des casinos en ligne pour la Nouvelle-Zélande

Onlinecasinos365.co.nz s'appuie fortement sur les tests de bonus et contextualise les offres en étudiant les sites hôtes dans leur ensemble. Les joueurs néo-zélandais bénéficient du même système d'évaluation strict que celui appliqué au marché britannique et sélectionnent les promotions les plus performantes d'après les tests.

Les résultats de leurs enquêtes et de leurs examens se reflètent dans l'expérience du joueur, l'améliorant et rendant le processus plus facile et plus direct.

OnlineCasinos365 se concentre uniquement sur les services de jeux d'argent en ligne de Nouvelle-Zélande.

Le PDG de KingCasinoBonus, Ionut Catalin Marin, s'exprime sur les entreprises du futur

« La sécurité de la navigation dans l'espace de jeu est notre priorité, et nous pensons que les joueurs ont besoin d'un outil qui les informe clairement des droits et des devoirs. Nous actualiserons avec diligence le contenu que nous fournissons, vérifierons les erreurs humaines et illustrerons les mises à jour nécessaires. Telle est notre stratégie pour devenir la meilleure ressource pour les joueurs roumains, espagnols et néo-zélandais. Avec la même approche, nous nous préparons également à lancer un service global destiné à classer les meilleures marques de casinos disponibles au niveau international. », a déclaré Ionut Catalin Marin, PDG de KingCasinoBonus .

En ce qui concerne le service de bingo, KingCasinoBonus a appliqué le même cadre strict pour permettre aux joueurs de voir quels sites de bingo et quelles promotions de bingo sont de la plus haute qualité. Les experts ont tenu compte d'une préférence de jeu spécifique, en adaptant les conseils et les évaluations à l'expérience du bingo.

KingCasinoBonus teste et évalue les bonus des casinos du Royaume-Uni et les marques qui les proposent depuis 2017. Les efforts de l'équipe éditoriale ont permis de créer un ensemble de critères stricts pour l'évaluation de ces services de jeux de casino. Ces critères sont appliqués aux derniers lancements, renforçant ainsi la qualité du contenu destiné aux joueurs en ligne du monde entier.

Après s'être imposée comme une ressource de premier plan pour les joueurs du Royaume-Uni, de Roumanie, d'Espagne et de Nouvelle-Zélande, la société a désormais pour objectif de s'étendre à l'échelle mondiale avec kingcasinobonus.com. L'expansion internationale prévue montre que KingCasinoBonus tire parti de son succès sur les marchés clés pour élargir sa portée et fournir ses conseils en matière de jeu et ses classements de marque aux joueurs du monde entier.

3 septembre 2023 à 08:46

