Yang Dongsheng : XCMG accélère la « glocalisation » et fait progresser la chaîne industrielle collaborative sur le continent américain





ATLANTA, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, PDG et président de XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425), visite le centre de recherche et développement, les usines et les bureaux de vente et d'exploitation du groupe aux États-Unis, au Mexique et au Brésil, en gardant à l'esprit son principe de développement international et en étant confiant de faire progresser la collaboration de la chaîne industrielle aux États-Unis et de promouvoir davantage le développement localisé en Amérique.

Aux États-Unis, M. Yang souligne l'importance d'opérer selon les normes les plus élevées, conformément aux réglementations, et de s'intégrer dans les communautés afin de s'unir, de collaborer et de surmonter les difficultés dans le but de créer davantage de valeurs pour les clients locaux.

« Le marché américain est d'une grande importance pour XCMG, et nous allons encore renforcer notre influence et notre soutien au développement. Le centre de recherche et développement américain devrait travailler en étroite collaboration avec les services de vente et de marketing tout en se concentrant sur les percées clés afin de saisir les opportunités d'introduction de nouveaux produits. Dans le même temps, notre institut de recherche américain serait non seulement responsable de l'adaptabilité et de la fiabilité de nos produits lancés sur le marché local, mais aussi du soutien du cycle de vie complet ainsi que de l'application et de la maintenance des données afin de s'assurer que chaque produit est un succès », a noté M. Yang.

Déterminée à faire avancer la glocalisation, XCMG continuera d'accroître ses investissements au Mexique, car la société a récemment lancé son activité en Amérique centrale et cette dernière a doublé au premier semestre 2023 par rapport à la même période de l'année dernière.

Yang a visité l'usine de XCMG au Mexique et a rencontré le ministre et le vice-ministre de l'Économie de Nuevo León, le PDG de la société d'IA et les représentants de plus de 10 concessionnaires au Mexique, au Guatemala et au Nicaragua. Il a insisté sur le renforcement des investissements dans la construction d'infrastructures numériques afin d'améliorer l'efficacité de la production et la qualité des produits, ainsi que sur l'intensification de la construction de centres régionaux de pièces détachées et de centres de formation en Amérique centrale.

Au Brésil, M. Yang a participé à la cérémonie de signature d'accords d'incitation fiscale à l'investissement entre XCMG Brésil et Pouso Alegre, dans l'État brésilien de Minas Gerais, dans le sud-est du pays.

José Dimas da Silva Fonseca, maire de Pouso Alegre, a souligné que XCMG Brésil a remporté trois fois la plus haute médaille d'honneur pour l'amitié Chine-Brésil. Le gouvernement et les habitants de Pouso Alegre sont fiers de l'investissement de XCMG et de sa contribution à l'économie locale.

