ABM Therapeutics annonce le premier patient ayant reçu un traitement dans le cadre de la phase I de l'étude sur l'ABM-1310 portant sur des patients atteints d'une tumeur cérébrale maligne primitive cancéreuse récurrente et résistante aux médicaments avec mutation BRAF V600

SAN DIEGO, Californie et SHANGHAI, le 1er sept. 2023 /CNW/ -- ABM Therapeutics, une entreprise biopharmaceutique en phase clinique, a annoncé aujourd'hui qu'un premier patient a reçu avec succès un traitement dans le cadre de la phase I de son étude multicentrique portant sur l'ABM-1310 chez des patients atteints de tumeurs cérébrales malignes primitives récurrentes et résistantes aux médicaments en Chine. Il s'agit de la deuxième étude clinique sur l'ABM-1310 en Chine.

ABM-1310, le candidat clinique exclusif de l'entreprise développé comme inhibiteur BRAF de prochaine génération et qui a démontré des propriétés supérieures dans les modèles animaux précliniques pour le traitement des métastases cérébrales cancéreuses, est une petite molécule inhibitrice de l'enzyme BRAF sélective, hautement hydrosoluble et active par voie orale. ABM a réalisé 2 études supplémentaires sur l'ABM-1310 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées avec mutation BRAF V600X dans plusieurs centres de cancérologie bien connus aux États-Unis et en Chine. L'observation préliminaire de l'essai de phase I aux États-Unis a été présentée à l'assemblée annuelle 2023 de l'ASCO ( https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.3098 ).

L'étude nouvellement ouverte (NCT05892653) est un essai clinique ouvert et multicentrique de phase I visant à évaluer l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique et l'efficacité anticancéreuse préliminaire de l'ABM-1310 chez les patients atteints d'une tumeur cérébrale maligne primitive résistante aux médicaments avec mutation BRAF V600X dans le but de déterminer la dose optimale/recommandée pour les études de phase 2.

« Nous sommes ravis de commencer cette nouvelle étude sur l'ABM-1310. Les tumeurs cérébrales primitives représentent plus de 100 sous-types différents, et les patients dont les tumeurs portent une mutation BRAF V600X représentent l'un des groupes. Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années dans le traitement des patients atteints de tumeurs cérébrales malignes primitives, les besoins médicaux des personnes atteintes de maladies récurrentes ou résistantes aux médicaments restent très insatisfaits », a déclaré le Dr Chen Chen, chef de la direction d'ABM Therapeutics. « Nous comptons 3 études cliniques sur l'ABM-1310 en cours en Chine et aux États-Unis. Nous travaillerons avec les chercheurs et les établissements cliniques pour faire avancer le développement clinique de l'ABM-1310, avec l'envie d'apporter les avantages thérapeutiques potentiels aux patients. »

« En raison du pronostic défavorable associé à la plupart des tumeurs cérébrales malignes primitives et des options de traitement limitées actuellement disponibles, il est impératif d'explorer de nouvelles approches thérapeutiques », a déclaré le Dr Zane Yang, directeur du marketing d'ABM Therapeutics. « Étant donné que l'ABM-1310 présente une plus grande solubilité dans l'eau et des capacités de pénétration de la barrière hématoencéphalique et cellulaire supérieures, comparativement aux autres inhibiteurs du BRAF dans la recherche préclinique, nous nous attendons à ce que l'ABM-1310 offre des avantages cliniques spéciaux pour les patients atteints de tumeurs du système nerveux central accompagnant la mutation BRAF V600X ».

En tant qu'entreprise de biotechnologie en phase clinique, ABM dispose d'un vaste et solide pipeline exclusif pour construire une plateforme de développement de médicaments Brain-Penetrant Kinase Drug Discovery, ou BPKddTM. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques internationales à partir de multiples points de vue et de fabriquer nos médicaments au profit d'un plus grand nombre de patients dans le monde.

À propos d'ABM Therapeutics

Une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur la recherche entourant les petites molécules et le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de cancers, en mettant l'accent sur la pénétration de la barrière hématoencéphalique (BHE) et les métastases cérébrales. La gamme de produits d'ABM comprend plusieurs programmes à divers stades de recherche et de développement. La plupart d'entre eux ont amélioré la perméabilité cérébrale pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de traitement contre le cancer et les métastases cérébrales.

