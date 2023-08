Investissement Québec conclut un placement privé dans Valeo Pharma Inc.





MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Tel qu'annoncé par Valeo Pharma Inc. (l'« émetteur »), Investissement Québec a conclu une convention de souscription suivant laquelle Investissement Québec a souscrit à 7 142 857 unités à un prix de 0,28 $ par unité pour une valeur totale de 2 000 000 $ (les « unités »).

Chaque unité est composée d'une action de catégorie A du capital de l'émetteur (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de l'émetteur (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,35 $ par action ordinaire pour une période de 60 mois à partir de la clôture.

Si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires sur dix jours de bourse consécutifs est supérieur ou égal à 0,70 $, l'émetteur peut transmettre un avis à Investissement Québec, à tout moment après les 12 premiers mois suivant la clôture, que tous les bons de souscription en circulation doivent être exercés dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'avis, faute de quoi les bons de souscription expireront automatiquement.

Dans le cadre de l'investissement, l'émetteur a émis à Investissement Québec 7 142 857 unités, représentant 7 142 857 actions ordinaires et 3 571 429 bons de souscription.

Immédiatement avant l'investissement, Investissement Québec avait la propriété véritable de et exerçait une emprise sur, une débenture convertible (la « débenture ») d'une valeur totale de 10 000 000 $ convertible, au prix de conversion actuellement en vigueur de 1,15 $ par action ordinaire (le « prix de conversion »), en 8 695 652 actions ordinaires, représentant 9,32 % du nombre d'actions ordinaires en circulation, après dilution partielle. Les intérêts courus et impayés sur les débentures peuvent être convertis en actions ordinaires au prix de conversion au gré de l'acquéreur, dans la mesure où l'acquéreur ne détient pas 10 % ou plus des actions ordinaires à tout moment postérieur à la conversion.

À la suite de l'investissement, Investissement Québec a la propriété véritable de, et exerce une emprise sur, 7 142 857 actions ordinaires, 3 571 429 bons de souscription et la débenture d'une valeur totale de 10 000 000 $ laquelle représente, au prix de conversion actuellement en vigueur de 1,15 $ par action ordinaire, 8 695 652 actions ordinaires, pour un total de 19 409 938 actions ordinaires représentant 17,50 % des actions ordinaires émises et en circulation, après dilution partielle.

Investissement Québec a l'intention de détenir la débenture, les actions ordinaires et les bons de souscription à des fins de placement et d'investissement et pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable à l'égard (ou son emprise sur) des actions ordinaires et des titres convertibles, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, de nouvelles émissions ou l'exercice de titres convertibles.

Une copie de la déclaration d'alerte relative à l'investissement sera déposée sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Pour en obtenir copie ou pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :

Première vice-présidence, Affaires juridiques et Secrétariat d'Investissement Québec Investissement Québec

1001, boulevard Robert-Bourassa

Bureau 1000

Montréal (Québec) H3B 4L4

Adresse du siège de l'émetteur :

16667, boulevard Hymus

Kirkland (Québec) H9H 4R9

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec- CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

31 août 2023 à 19:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :