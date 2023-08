Lancement d'ONlit, fondements de la littératie tout au long de la vie





TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - Dyslexie Canada et IDA Ontario sont fiers d'annoncer le lancement officiel d'ONlit, un centre de ressources complet pour aider le personnel scolaire à mettre en oeuvre l'enseignement systématique et explicite fondé sur les données probantes en lien avec les nouveaux programmes-cadres de Français/Language en Ontario. La production de ce site Web a été financée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario.

Avec la publication des programmes-cadres de Français/Language ce printemps, le personnel scolaire de l'Ontario suivra un enseignement systématique et explicite pour enseigner les compétences fondamentales en matière de langue et de littératie, une recommandation clé de l'enquête publique Le Droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne. La Commission a souligné que l'apprentissage de la lecture est un droit fondamental et essentiel de la personne et que l'enseignement fondé sur des données probantes est un facteur essentiel pour garantir que tous les enfants apprennent à lire avec succès.

ONlit fournit au personnel scolaire un large éventail de ressources pour un enseignement systématique et explicite, y compris une bibliothèque de ressources avec une collection variée de matériel. Le site propose des modules d'apprentissage créés par des membres de la profession enseignante et des scientifiques expérimentés, ainsi que des ressources pratiques telles qu'une série de vidéos décrivant le programme. De plus, le personnel scolaire a accès à une équipe d'enseignantes spécialisées qui sont disponibles pour répondre aux questions et fournir des astuces tout au long de l'année scolaire.

Avec le lancement officiel d'ONlit, Dyslexie Canada et IDA Ontario réaffirment leur engagement à promouvoir l'enseignement systématique et explicite fondé sur les recherches en Ontario. Alicia Smith, directrice générale de Dyslexie Canada, a souligné l'importance d'ONlit pour le personnel scolaire : « Avec ONlit, nous fournissons au personnel scolaire de l'Ontario les outils nécessaires pour enseigner les programmes-cadres de Français/Language, afin que tous les enfants aient un accès équitable à l'éducation. »

« ONlit marque une étape importante dans nos efforts collectifs pour faire en sorte que tous les enfants réalisent leur droit d'apprendre à lire », a déclaré Una Malcolm, présidente d'IDA Ontario. « En fournissant au personnel scolaire des ressources pour l'enseignement de la langue et de la littératie fondé sur les données probantes, elles et ils peuvent faire des progrès considérables pour favoriser de bons résultats en littératie pour tous les élèves. »

Pour en savoir plus sur ONlit et accéder à ces précieux soutiens, visitez le site www.onlit.org/fr . Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected], téléphone: (705) 427-9544.

À propos d'ONlit

ONlit est un centre de ressources pour aider le personnel scolaire à mettre en oeuvre l'enseignement systématique et explicite fondé sur les recherches en lien avec les nouveaux programmes-cadres de Français/Language en Ontario. Développé en collaboration entre Dyslexie Canada et IDA Ontario, ce site Web constitue une ressource précieuse pour soutenir le personnel scolaire de toute la province dans la mise en oeuvre des nouveaux programmes-cadres de Français/Language. En tant que source fiable, nous nous engageons à faire le pont entre la recherche et la pratique, en veillant à ce que chaque élève en Ontario ait la possibilité de réaliser son droit fondamental d'acquérir des compétences essentielles en lecture.

31 août 2023 à 16:00

