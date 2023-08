Aqara présentera de nouveaux appareils pour maison intelligente à l'IFA 2023 pour se projeter dans l'avenir de la vie connectée





Aqara, l'un des principaux fournisseurs de produits pour la maison intelligente, a le plaisir d'annoncer sa participation au salon IFA de cette année, dans le cadre duquel la Société dévoilera plusieurs nouveaux appareils pour la maison intelligente. Citons notamment parmi ceux-ci, la Smart Lock U200, la caméra E1, le module Dual Relay T2, le plafonnier T1M et une prise murale de type européen. Aqara présentera ces nouveaux appareils ainsi que d'autres technologies et solutions de maison intelligente sur son stand (H22, 214).

Aqara, qui s'est engagée à rendre les technologies de la maison intelligente plus accessibles aux foyers du monde entier, continue d'élargir son portefeuille de produits pour proposer davantage de cas d'utilisation de la domotique. Les cinq nouveaux produits présentés en avant-première à l'IFA pourront être commandés dans les prochains mois.

Smart Lock U200 - La nouvelle Smart Lock U200 d'Aqara est une solution de mise à niveau qui offre à de nombreuses catégories d'utilisateurs la facilité d'un accès sans clé à la maison. La serrure, qui fonctionne avec les cylindres existants, ne nécessite aucun perçage ni aucune modification de la porte. Première serrure intelligente Matter-over-Thread d'Aqara, l'U200 sera interopérable avec un large éventail d'écosystèmes et de produits pour la maison intelligente. Avec une carte NFC Aqara ou avec la carte d'appareils mobiles compatibles NFC spécifiés, les utilisateurs peuvent déverrouiller leurs serrures plus facilement que jamais. Aqara propose aussi d'autres options d'accès sécurisé : déverrouillage automatique, empreintes digitales, codes PIN et applications mobiles. La Société prévoit également de lancer sur Kickstarter sa première campagne de financement participatif pour la Smart Lock U200 avant la fin de l'année.

Caméra E1 - Aqara enrichit sa gamme de caméras de surveillance domestique avec la caméra 2K panoramique/inclinable E1. Semblable aux autres caméras intérieures de la Société, cette nouvelle caméra prend en charge les principales plateformes tierces telles que Apple Home (y compris HomeKit Secure Video), Amazon Alexa et Google Home. Basée sur Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, la caméra offre une visualisation en direct plus fluide et une expérience de couplage plus facile. Parmi les autres fonctionnalités de la caméra E1, notons la détection de personne basée sur l'IA, le repérage de personnes, ainsi que des options de stockage flexibles telles que le stockage cloud, la carte microSD et le stockage NAS.

Module Dual Relay T2 - Le module Dual Relay T2 est une solution domotique polyvalente permettant de contrôler facilement divers appareils tels que les éclairages, les stores motorisés, les portes de garage, les chaudières et les radiateurs électriques et le chauffage par le sol. Basé sur Zigbee 3.0, le module Dual Relay intègre Matter-over-bridge et est compatible avec les principales plateformes tierces. Il permet également aux utilisateurs de surveiller la consommation d'énergie et assure la paix de l'esprit grâce à des fonctionnalités sécuritaires telles que la protection contre la surchauffe, la protection contre les surcharges et la limitation configurable de la puissance. Alimenté en CA (100-250 V) ou en CC (24-60 V), le module Dual Relay (2 canaux) supporte des charges totales (et par canal) allant jusqu'à 10 A.

Plafonnier T1M - Après le ruban LED T1 annoncé en août 2023, Aqara présente au marché mondial son deuxième dispositif d'éclairage intelligent. D'un diamètre d'environ 50 centimètres, le plafonnier T1M offre une large gamme de teintes allant des blancs graduables à 16 millions de couleurs vives, ce qui permet aux utilisateurs de régler l'éclairage d'ambiance en fonction de différentes occasions et contextes. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, citons un anneau RVB adressable indépendamment permettant des effets de dégradé et l'intégration à la domotique, comme l'anneau RVB qui sert de voyant d'état pour indiquer des menaces potentielles telles qu'une porte ouverte ou une fuite d'eau. Comme les autres appareils Zigbee d'Aqara, le plafonnier T1M se caractérise par une faible consommation en mode veille, la prise en charge de Matter-over-bridge et une large compatibilité avec les principales plateformes.

Prise murale de type européen- Enfin, Aqara présente une prise murale intelligente destinée au marché européen. Cette prise permet de contrôler aisément les appareils branchés via des applications mobiles, des assistants vocaux et la domotique. Elle aide également les utilisateurs à surveiller la consommation d'énergie. De plus, cette nouvelle prise peut être configurée pour détecter et indiquer l'état de l'appareil branché, ce qui permet d'utiliser l'état marche/arrêt d'un appareil comme déclencheur d'automatisation, par exemple : fermer les rideaux et tamiser les lumières lorsque le téléviseur est allumé, ou avertir l'utilisateur que le lave-linge a terminé la lessive. Véritable répéteur du réseau Zigbee, la prise améliore également la fiabilité du réseau et la réactivité des autres appareils intelligents compatibles.

Cathy You, vice-présidente principale d'Aqara, affaires mondiales et stratégie, a déclaré : « Aqara est à l'avant-garde de l'innovation en matière d'expérience de maison intelligente et ces nouveaux produits témoignent de nos efforts à cet égard. Conçu en pensant au confort et au style de vie de l'utilisateur, chacun d'eux reflète notre engagement en faveur de la qualité et de l'innovation. Venez tous nous rejoindre à notre stand pour découvrir par vous-mêmes l'avenir que nous construisons ensemble. »

31 août 2023 à 08:30

