D'après l'indice de santé mentale de TELUS, près du tiers des travailleurs aspirent à un meilleur contrôle de leur santé

TORONTO, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé publie aujourd'hui son indice de santé mentale mensuel, qui indique que les travailleurs canadiens aspirent à un meilleur contrôle de leur santé et de leurs émotions. Les scores de santé mentale des personnes qui ont déclaré avoir un contrôle total de leur santé étaient largement supérieurs à ceux des travailleurs qui ont déclaré n'avoir aucun contrôle. Selon l'indice, le tiers des personnes prenant des médicaments pour leur santé mentale ont déclaré avoir attendu plus d'un an avant de trouver un médicament efficace.



Après des scores demeurés stables au cours des trois derniers mois, l'indice de santé mentale des travailleurs canadiens s'est établi à 65,2 en juillet, soit une légère amélioration d'un demi-point.

Un travailleur canadien sur trois (31 pour cent) souhaite mieux contrôler sa santé, tandis qu'un sur cinq (20 pour cent) souhaite mieux contrôler ses émotions.

Près d'un travailleur sur cinq au Canada (18 pour cent) a déclaré avoir un contrôle total de sa santé. Le score de santé mentale de ce groupe (80,6) dépasse de 40 points le score du quatre pour cent de travailleurs qui déclarent n'avoir aucun contrôle (41,1).

Plus d'un travailleur sur cinq (22 pour cent) a déclaré avoir un contrôle total de ses émotions. Le score de santé mentale de ce groupe (81,9) dépasse de 46 points le score des travailleurs n'ayant aucun contrôle (35,5) et est supérieur de presque 17 points à la moyenne nationale (65,2).

Les femmes sont presque deux fois plus susceptibles que les hommes de déclarer n'avoir aucun contrôle sur leur santé.



Près du quart (23 pour cent) des travailleurs canadiens ont pris des médicaments sur ordonnance pour un problème de santé mentale.

Parmi les travailleurs canadiens ayant pris des médicaments pour leur santé mentale, presque la moitié (46 pour cent) ont dû essayer plusieurs médicaments ou posologies pour traiter leur problème, tandis que le tiers environ (32 pour cent) a déclaré avoir attendu plus d'un an avant de trouver un traitement efficace.

Le score de santé mentale des travailleurs canadiens qui tentent toujours de trouver un médicament ou une posologie efficace (38,3) est inférieur de 27 points à la moyenne nationale et de 22 points au score des travailleurs qui y sont parvenus au premier essai.

Les travailleurs canadiens de moins de 40 ans sont 40 pour cent plus susceptibles de prendre des médicaments sur ordonnance pour un problème de santé mentale que leurs collègues de plus de 50 ans.



Commentaires de Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé

« Avoir le sentiment de contrôler les aspects clés de sa vie est un facteur déterminant pour la santé mentale et le mieux-être. Voici une occasion pour les employeurs de faciliter cette prise en main. Pour préserver ce sentiment de contrôle sur la santé et le mieux-être, il est essentiel d'offrir une souplesse et des ressources personnalisées qui répondent à un continuum de besoins en santé. C'est ce que souhaitent les travailleurs. Selon des données antérieures de TELUS Santé, un travailleur sur quatre préférerait recevoir un meilleur soutien à son mieux-être plutôt qu'une augmentation de salaire de 10 pour cent. De plus, un tiers mentionne ses avantages sociaux et ses services de santé comme l'une des raisons de rester auprès de son employeur actuel. »

Commentaires de Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé

« Nous connaissons l'efficacité du counseling dans le traitement des problèmes de santé mentale, mais nous savons aussi que certains symptômes nuisent à son efficacité. Dans ces cas, la prise de médicaments est souvent indiquée. Il faut absolument s'assurer que ces personnes prennent les bons médicaments, au bon moment. Les consultations touchant les médicaments et les outils comme les tests pharmacogénomiques aident les praticiens à cerner au plus près les médicaments les mieux adaptés à la physiologie du patient afin de proposer un traitement efficace. Comme une personne sur trois doit essayer plusieurs médicaments pendant un an ou plus avant de trouver le bon médicament, il ne fait pas de doute qu'une approche scientifique et personnalisée peut réduire la détresse émotionnelle prolongée et la perte de productivité associées à cette recherche. »

Consultez le rapport complet sur l'indice de santé mentale canadien de TELUS ici . Ce rapport fournit des indications supplémentaires sur la culture en milieu de travail, le roulement de personnel et l'incidence des relations personnelles au travail selon le secteur d'activité, le groupe d'âge et le niveau d'emploi.

À propos de l'indice de santé mentale de TELUS

L'enquête de TELUS Santé a été menée au moyen d'un sondage en ligne en anglais et en français, du 8 au 26 juillet 2023, auprès de 3 000 personnes. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et genrée de l'échantillon est représentative de cette population.

L'indice de santé mentale de TELUS est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale.?Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/health .

