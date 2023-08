ChainUp est désormais fournisseur de solutions blockchain certifiées ISO/IEC 27001, 27017 et 27018





SINGAPOUR, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- ChainUp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions blockchain, a obtenu trois accréditations de sécurité internationalement reconnues : les certifications ISO/IEC 27001, 27017 et 27018. Après avoir annoncé son succès dans l'obtention de la certification SOC 2 Type 1 la semaine dernière, l'obtention de ces certifications très reconnues souligne l'engagement de ChainUp à maintenir des normes de sécurité mondiales strictes.

Alors que les réglementations se resserrent, la demande d'infrastructures sécurisées et conformes continue de croître dans l'industrie de la blockchain et du Web3. Dans sa quête inébranlable d'excellence, ChainUp a méticuleusement conçu un cadre sophistiqué axé sur la sécurité de l'information, la sécurité du cloud computing et la protection des informations personnelles identifiables (PII), étant ainsi reconnu pour respecter les normes internationales en matière de gestion de la sécurité de l'information. Ces normes internationales sont publiées conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).

L'obtention de la norme ISO/IEC 27001 signifie que ChainUp a mis en place un système de gestion des risques liés à la sécurité des données détenues ou traitées, et respecte l'ensemble des meilleures pratiques et principes inscrits dans cette norme internationale. L'obtention de la norme ISO/IEC 27017 prouve que ChainUp respecte les normes de sécurité les plus strictes en matière de services cloud et dispose de processus appropriés pour gérer les défis imprévus. La certification ISO/IEC 27018 indique que ChainUp a satisfait à des exigences spécifiques, des contrôles, des directives et un code de pratique pour protéger les informations personnelles de ses clients. Ces accréditations réputées renforcent le fait que les solutions blockchain de pointe de ChainUp peuvent avoir la confiance des clients à l'échelle internationale.

Sailor Zhong, fondateur et directeur général de ChainUp, a déclaré : « Nous sommes ravis et fiers d'obtenir les certifications ISO/IEC 27001, 27017 et 27018. Cela témoigne de notre engagement continu à répondre aux besoins changeants de nos clients en matière de sécurité. ChainUp se consacre au respect des normes de sécurité internationales, en fournissant des solutions conformes et sûres. Nous continuerons de permettre aux entreprises du monde entier de prospérer dans un écosystème Web3 sécurisé, contribuant ainsi à l'avancement de l'industrie de la blockchain. »

À propos de ChainUp

Fondé en 2017 et basé à Singapour, ChainUp est un fournisseur mondial de solutions technologiques blockchain de bout en bout couvrant le développement d'infrastructures et le soutien des écosystèmes. Nous fournissons une suite complète de solutions blockchain sécurisées et conformes, notamment l'échange d'actifs numériques, le trading NFT, le portefeuille, la liquidité, l'infrastructure Web3, la conservation des actifs numériques, les offres de jetons de sécurité et plus encore. ChainUp sert actuellement plus de 1 000 clients dans 30 pays, touchant plus de 60 millions d'utilisateurs finaux.

