RTX reçoit un financement du ministère de la Défense pour le développement et l'expérimentation du radar GhostEye® MR

ARLINGTON, Virginie, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Raytheon, une entreprise de RTX, a reçu 7 millions de dollars pour faire avancer le développement et l'évaluation du radar GhostEye® MR de l'entreprise, un capteur avancé à moyenne portée pour le système national avancé de missiles surface-air (National Advanced Surface-to-Air Missile System), ou NASAMS.

Il s'agit des premiers contrats gouvernementaux pour GhostEye MR, un radar multi-missions conçu et développé par Raytheon grâce à des investissements internes en recherche et développement. Le financement permettra de poursuivre le développement du radar et de procéder à une évaluation opérationnelle à White Sands Missile Range dans le courant de l'année.

« Ce soutien gouvernemental confirme la pertinence et la demande croissantes des capacités du GhostEye MR, alors que les nations du monde entier cherchent à renforcer leur défense aérienne », a déclaré Tom Laliberty, président des systèmes de défense terrestre et aérienne chez Raytheon. « En partenariat avec le ministère de la Défense, l'armée de l'air et Kongsberg, nous présenterons la gamme de capacités du capteur face à une multitude de menaces émergentes. »

L'expérience menée à White Sands permettra d'évaluer les performances opérationnelles de GhostEye MR, le radar fournissant des indices de surveillance efficaces et s'intégrant au système de défense aérienne NASAMS, qui a fait ses preuves au combat. Cette expérience fait suite à celle menée avec succès par le bureau SDPE (Strategic Developmental Planning & Experimentation) à la base aérienne d'Andøya, en Norvège, en septembre dernier, qui a démontré la capacité du NASAMS à engager et à intercepter diverses menaces aériennes avancées à l'aide de plusieurs types de missiles Raytheon et du centre de distribution de feu (FDC) de Kongsberg Defence & Aerospace. L'évaluation opérationnelle de septembre s'appuiera sur les capacités démontrées à Andøya en utilisant le système de commandement et de contrôle de l'armée de l'air américaine pour relier GhostEye MR au FDC de NASAMS.

Le financement est assuré par un contrat du bureau SDPE du laboratoire de recherche de l'armée de l'air américaine et par le programme de prototypage rapide (RPP) du bureau du secrétaire à la défense.

Membre de la famille de capteurs GhostEye de Raytheon, GhostEye MR est un radar multimission avancé à moyenne portée pour le NASAMS. Le radar, introduit en 2021, offre une couverture accrue en termes de portée et d'altitude afin d'étendre les capacités de défense de la zone du NASAMS. En outre, GhostEye MR présente des points communs avec le LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, capteur de défense aérienne et antimissile de niveau inférieur) que Raytheon est en train de construire pour l'armée américaine.

