Hazel Claxton est nommée au conseil d'administration de la Banque de Montréal





MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui la nomination de Hazel Claxton, ancienne vice-présidente à la direction et chef des ressources humaines de Morneau Shepell Inc. (qui fait maintenant partie de TELUS Santé), à son conseil d'administration.

« Nous sommes heureux d'accueillir Hazel au sein du conseil d'administration, a déclaré George A. Cope, président du conseil. Elle apporte une grande richesse de connaissances et d'expérience en matière de direction, de comptabilité et de finance, de gestion des talents et de planification stratégique. Elle sera un atout important pour notre conseil d'administration. »

Avant d'occuper son poste chez Morneau Shepell Inc. de 2013 à 2018, Mme Claxton a passé 29 ans chez PwC Canada, y occupant plusieurs rôles de direction, dont ceux de membre du groupe de direction national canadien, de directrice du capital humain et d'associée au sein du groupe de restructuration et de conseils aux entreprises, secteur dans lequel elle a exercé ses activités pendant 20 ans. Mme Claxton siège actuellement aux conseils d'administration du Fonds de placement immobilier Allied, de TELUS Corporation, du University Pension Plan Ontario et de Unity Health Toronto.

Mme Claxton est titulaire d'un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l'Université Queen's, et elle a reçu l'accréditation IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle est également comptable professionnelle agréée et comptable agréée.

30 août 2023 à 08:00

