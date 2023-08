Inauguration de plus de 60 nouveaux logements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap à Nanaimo





NANAIMO, BC, le 29 août 2023 /CNW/ - Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap de Nanaimo ont maintenant plus d'options de logement abordable grâce à l'inauguration de 62 logements à Sunfield Manor.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Sheila Malcolmson, députée provinciale de Nanaimo, Harwinder Sandhu, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et les soins de longue durée de la Colombie-Britannique, Leonard Krog, maire de Nanaimo, ainsi que Kerry Howell, présidente de la Woodgrove Senior Citizens Housing Society, ont annoncé l'ouverture de Sunfield Manor. Il s'agit d'un ensemble de 62 logements locatifs destinés à des personnes âgées à revenu modeste ou faible à Nanaimo.

Situé au 1135, Seafield Crescent, l'immeuble de 5 étages qui vient d'être inauguré compte 54 logements de 1 chambre et 8 logements de 2 chambres, dont la plupart ont leur propre terrasse ou patio. L'ensemble est exploité par la Woodgrove Senior Citizens Housing Society, qui en est aussi propriétaire. Parmi les logements, 12 seront entièrement accessibles et les autres seront adaptables.

Sunfield Manor est situé près de l'hôpital général régional de Nanaimo et compte des bureaux pour la société exploitante, des commodités partagées pour les résidents et un espace de rangement pour les triporteurs et quadriporteurs.

La moitié des logements auront un loyer proportionné au revenu, c'est-à-dire un loyer représentant 30 % du revenu des locataires. Certains logements seront loués à des ménages à très faible revenu, comme les prestataires d'une aide au revenu ou pour personne handicapée, ou d'une pension de retraite de base. D'autres seront loués à des loyers inférieurs à ceux du marché.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un réaménagement en deux phases proposé pour le site de 2,4 acres. Les locataires d'un immeuble existant de 30 logements sur la propriété, Seafield Manor, emménagent dans le nouvel immeuble. Une fois vacant, le Seafield Manor sera démoli pour permettre l'aménagement d'une future phase proposée. Le site comprendrait ainsi encore plus de logements. Il n'y aura aucun changement au loyer des personnes qui déménagent de Seafield Manor.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, en particulier nos personnes âgées qui ont tant fait pour nous et qui devraient pouvoir prendre leur retraite dans la dignité. En plus d'être sûrs, ces nouveaux logements permettent aux résidents de maintenir leur autonomie et de vivre dans la collectivité qu'ils ont contribué à bâtir. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est reconnu pour offrir du soutien aux personnes âgées de la collectivité. Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada permet d'améliorer le bien-être économique et social des personnes âgées qui vivent à Sunfield Manor. Il fait aussi de Nanaimo un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un endroit stable pour vieillir chez eux, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour nous assurer que les personnes âgées de partout au Canada ont les logements dont elles ont besoin et qu'elles méritent. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Ces 62 nouveaux logements permettront aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de Nanaimo de vivre dans un logement abordable qui les aidera à rester dans leur collectivité. Cet ensemble résidentiel est un formidable exemple de collaboration entre des personnes et des organisations pour construire les logements dont nous avons besoin afin de préserver l'intégrité de nos collectivités. Je tiens d'ailleurs à féliciter toutes les personnes qui ont participé à la mise en oeuvre du projet. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Nous voulons tous que les personnes âgées disposent ici même de logements sûrs et abordables. En partenariat avec la Woodgrove Senior Citizens Housing Society, nous avons construit des logements locatifs abordables à l'intention des personnes âgées de Nanaimo. » - Sheila Malcolmson, députée provinciale de Nanaimo

« Ce nouvel ensemble de logements apportera la sécurité, la tranquillité d'esprit et de nouvelles possibilités à un grand nombre de personnes âgées de Nanaimo. Partout dans la province, nous continuerons de travailler en partenariat pour construire des logements abordables comme ceux-ci. Ils permettent à nos personnes âgées de prendre leur retraite et de vivre de façon autonome dans la collectivité qu'elles considèrent comme leur chez-soi. » - Harwinder Sandhu, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et les soins de longue durée

« Cet ensemble résidentiel montre qu'en faisant preuve d'engagement et de compassion, on peut accomplir de bonnes choses. Les gens qui, autrement, ne pourraient pas trouver de logement qui correspond à leurs moyens auront un endroit sûr et abordable où vivre. C'est une journée exceptionnelle et nous tenons à féliciter toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » - Leonard Krog, maire de Nanaimo

« C'est une joie de voir l'inauguration de ces logements dont les personnes âgées de Nanaimo ont grandement besoin. En remplaçant un immeuble vieillissant par de nouveaux logements modernes, nous améliorerons la qualité de vie des résidents. Nous bonifions aussi l'utilisation du terrain par l'augmentation considérable du nombre total de logements abordables sur le site. Nous tenons à remercier les membres actuels et antérieurs de notre Conseil d'administration pour leur dévouement et leurs efforts. Nous remercions aussi tous nos bailleurs de fonds de leur soutien. » - Kerry Howell, présidente, Woodgrove Senior Citizens Housing Society

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :



2,7 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement?;



6,6 millions de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique par l'entremise du Community Housing Fund de l'initiative Building BC et environ 268 000 $ en financement d'exploitation annuel?;



200 000 $ en financement d'immobilisations et 1,2 million de dollars en investissement foncier de la Woodgrove Senior Citizens Housing Society;



La Ville de Nanaimo a renoncé à une partie des frais d'aménagement.

a renoncé à une partie des frais d'aménagement. Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL . Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats , des gens et des collectivités.

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada .

en matière de logement : Logement Canada Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 76 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 1 600 à Nanaimo .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for people du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 (en anglais seulement).

du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 (en anglais seulement). Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

