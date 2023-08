Trois quarts des anciens étudiants canadiens estiment que les étudiants actuels font face à plus de difficultés sur le plan financier que les générations précédentes





Selon un nouveau sondage de la TD, 52 % des diplômés de plus de 55 ans trouvent que le contexte financier pour les étudiants est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à leur époque.

TORONTO, le 29 août 2023 /CNW/ - Financièrement, les temps sont durs pour les étudiants.

D'après un sondage récemment mené par le Groupe Banque TD, trois quarts (73 %) des Canadiens estiment que les étudiants actuels sont confrontés à plus de problèmes d'abordabilité qu'eux, à l'époque où ils fréquentaient une université, un collègue ou une école technique.

Pour les étudiants qui vivent une nouvelle expérience comme quitter le nid familial, l'avenir financier n'est pas toujours au coeur des préoccupations : en effet, 56 % des personnes ayant fait des études postsecondaires ont déclaré ne pas y avoir beaucoup réfléchi au début de leurs études.

Les récentes turbulences économiques semblent avoir augmenté l'intérêt des différentes générations pour la planification financière. Les participants de la génération Z ont été nettement plus susceptibles (40 %) de dire qu'ils pensaient beaucoup à leur avenir financier à long terme au début de leurs études postsecondaires, comparativement aux milléniaux (18 %) et à la génération X (11 %).

« Le climat économique actuel est particulièrement difficile pour beaucoup de gens, surtout pour les étudiants et les personnes qui se préparent à épargner en vue de leurs études postsecondaires, explique Emily Ross, VP, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Néanmoins, malgré ces pressions économiques, il faut quand même à ce stade qu'ils commencent à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire en amont pour planifier leur avenir. La TD propose d'ailleurs diverses ressources aux étudiants : outils pour établir un budget, produits adaptés à leurs besoins et conseils personnalisés offerts par des professionnels en succursale ou par téléphone. »

Selon le sondage, s'ils voulaient des conseils fiables, la majorité des anciens étudiants (59 %) s'adresseraient à leur banque ou leur institution financière. Les répondants de la génération Z sont par ailleurs les plus susceptibles (21 %) de se tourner vers les médias sociaux pour obtenir ce type de conseils, contre seulement 7 % pour les milléniaux, et 2 % pour les membres de la génération X.

« Même si les médias sociaux sont une source de conseils financiers de plus en plus populaire, il est important de continuer à s'adresser à quelqu'un de confiance - qui comprend votre situation et qui saura vous faire des recommandations adaptées (vos parents ou votre institution financière) - pour étudier toutes vos options et sécuriser votre avenir à long terme », ajoute Emily Ross.

Étudiants : comment préparer votre avenir financier

Faire un budget pour les études : Faites la liste de toutes vos rentrées d'argent (bourses, travail, famille, prêts étudiants). Calculez ensuite le montant de vos dépenses (frais de scolarité, manuels, alimentation, loyer) et soustrayez-le du total des rentrées d'argent. Pour établir votre budget tout au long de vos études, vous pouvez utiliser des outils de suivi comme Dépense TD , le Calculateur de budget étudiant et la Calculatrice de flux de trésorerie TD .

Faites la liste de toutes vos rentrées d'argent (bourses, travail, famille, prêts étudiants). Calculez ensuite le montant de vos dépenses (frais de scolarité, manuels, alimentation, loyer) et soustrayez-le du total des rentrées d'argent. Pour établir votre budget tout au long de vos études, vous pouvez utiliser des outils de suivi comme , le et la . Établir de bons antécédents de crédit : Les répondants de la génération Z sont les moins susceptibles (12 %) d'être très conscients de l'intérêt d'avoir une bonne cote de crédit, mais il est important que les étudiants connaissent l'importance d'établir de bons antécédents de crédit, même au moyen de petits paiements.

Les répondants de la génération Z sont les moins susceptibles (12 %) d'être très conscients de l'intérêt d'avoir une bonne cote de crédit, mais il est important que les étudiants connaissent l'importance d'établir de bons antécédents de crédit, même au moyen de petits paiements. Commencer à épargner : Ouvrez un compte d'épargne, par exemple un compte d'épargne quotidien TD . Une fois que c'est fait, le programme SimplÉpargnes TD vous aide automatiquement à épargner chaque fois que vous faites un achat avec votre carte de débit.

Pour aider les étudiants à gérer leurs finances pendant les études, la TD offre de nombreuses ressources en ligne .

À propos du sondage de la TD

Ce sondage d'opinion publique réalisé pour le compte du Groupe Banque TD a été mené les 1er et 2 août 2023 par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue , auprès de 1 181 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada qui ont fréquenté une université, un collège ou une école technique par le passé. Les résultats de ce sondage ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, genre et région (et par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 2,9 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

29 août 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :