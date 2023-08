Le gouvernement du Canada investit plus de 65 millions de dollars dans les services maritimes de recherche et sauvetage dans le cadre du Plan de protection des océans





OTTAWA, ON, le 28 août 2023 /CNW/ - Le Canada possède l'un des domaines de responsabilité en recherche et sauvetage les plus diversifiés, les plus vastes et les plus difficiles au monde. Un système efficace de recherche et sauvetage dépend en grande partie de l'intervention rapide des collectivités locales, qui travaillent en partenariat avec la Garde côtière canadienne et les intervenants. Dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, le gouvernement du Canada investit pour garantir la sécurité des eaux canadiennes pour tout le monde.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé un appui financier de 24,29 millions de dollars, dont 3,37 millions de dollars en financement continu, pour étendre la formation et les exercices de recherche et sauvetage autochtones sur toutes les côtes, ainsi qu'un investissement de 34,1 millions de dollars dans la Garde côtière auxiliaire canadienne, dont 4,85 millions de dollars en financement continu, dans le cadre du Plan de protection des océans, au cours des neuf prochaines années.

Ces fonds permettront d'accroître la capacité communautaire de recherche et sauvetage dans l'ensemble du pays, et de gagner un temps précieux lors des incidents. Il soutiendra les unités auxiliaires dans leurs activités de formation et d'exercice, ainsi que dans l'achat de nouveaux équipements. Ce financement contribuera également à la formation à la recherche et au sauvetage des membres des collectivités côtières autochtones, qui jouent un rôle clé dans la sécurité maritime, possèdent une expertise en matière de navigation dans les eaux locales, et partagent des liens avec les océans et les voies navigables du Canada remontant à plusieurs générations. En veillant à avoir des réseaux locaux d'équipes de recherche et sauvetage formées sur toutes les côtes, nous aiderons les Canadiens, en particulier la population vivant dans des régions éloignées, lorsqu'une aide rapide sur l'eau est nécessaire.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et favoriser des emplois de qualité dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Le financement accordé aujourd'hui témoigne de notre engagement à établir de solides partenariats avec les collectivités sur toutes nos côtes. Ensemble, nous pouvons garantir des services de recherche et sauvetage sécuritaires et fiables sur l'eau pour tout le monde. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce au Plan de protection des océans, nous mettons en place de solides partenariats pour améliorer la sécurité maritime et protéger l'environnement. Grâce aux investissements dans ces partenariats, nous créons de nouvelles occasions pour les peuples autochtones et les collectivités côtières, de s'entraîner et de participer à des missions de sécurité maritime, de recherche et sauvetage, de surveillance environnementale, et d'intervention d'urgence en cas de déversement. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le budget de 2022 de fournir 2 milliards de dollars sur neuf ans, en vue de renouveler le Plan de protection des océans du Canada et d'étendre ses activités à de nouveaux domaines.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

Depuis sa mise en oeuvre, le Plan de protection des océans :

a fourni un financement à plus de 40 collectivités autochtones pour l'achat de bateaux et d'équipement de recherche et sauvetage, améliorant ainsi leur capacité à participer aux interventions d'urgence en mer en tant que membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne



a lancé conjointement la Garde côtière auxiliaire des Premières Nations côtières, la première organisation de garde côtière auxiliaire dirigée par des Autochtones, qui compte maintenant des unités dans huit collectivités des Premières Nations le long de la côte de la Colombie-Britannique



a augmenté le soutien financier et la flexibilité des dépenses pour la Garde côtière canadienne, afin de lui permettre de continuer à renforcer ses capacités de recherche et sauvetage dans le Nord



a élargi les unités auxiliaires dans 40 collectivités de l'Arctique, gérées par plus de 460 bénévoles auxiliaires ayant accès à 68 navires



a établi de nouvelles stations de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne aux endroits suivants :



Victoria , Hartley Bay , et Tahsis , en Colombie-Britannique





St. Anthony , Old Perlican , et Twillingate , à Terre-Neuve-et- Labrador

La Garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme national à but non lucratif composé de 4 000 bénévoles ayant accès à 1 100 embarcations, ce qui augmente la capacité d'intervention en recherche et sauvetage maritimes du gouvernement du Canada.

Les membres des collectivités côtières autochtones jouent un rôle clé dans la sécurité maritime. Ils sont souvent les premiers à arriver sur les lieux lorsqu'un incident survient dans les zones côtières éloignées.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Garde côtière canadienne

28 août 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :