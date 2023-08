Pi-xcels lève 1,7 million de dollars pour révolutionner les transactions du retail grâce à sa technologie interactive de ticket de caisse dématérialisé





SINGAPOUR, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Pi-xcels, un leader innovant dans les solutions de ticket de caisse dématérialisé, a terminé avec succès sa levée de fonds en seed, levant 1,7 million de dollars. Ce cycle de financement a été mené par Wavemaker Partners, avec la participation d'autres sociétés de capital-risque de premier plan telles que Hustle Fund, Amand Ventures et Black Kite Capital, ainsi que des business angels stratégiques.

Ce financement marque une étape importante vers la réalisation de la vision de Pi-xcels, de révolutionner le paysage du retail et de donner aux commerçants les moyens d'agir grâce à sa technologie interactive d'e-ticket par communication en champ proche (NFC).

En outre, cela coïncide avec la reconnaissance de Pi-xcels en tant que bénéficiaire du Green Finance Subsidy Grant du gouvernement métropolitain de Tokyo et son acceptation dans le prestigieux programme Visa Accelerator.

« Pi-xcels façonne l'avenir du retail avec les tickets de caisse sans papier et les parcours clients centrés sur les données », a déclaré Daniel Lim, PDG de Pi-xcels. « Nous faisons partie des rares cas d'utilisation de la NFC au-delà des paiements. Non seulement notre technologie, qui ne nécessite pas l'installation des applications supplémentaires, améliore l'expérience client, mais elle fournit également aux commerçants des données précieuses pour mieux comprendre et répondre aux préférences des clients. »

Le dispositif de point de vente sans contact de Pi-xcels permet d'émettre des tickets de caisse dématérialisés et interactifs dans les magasins en posant un smartphone devant un terminal de paiement sans contact ou le dispositif de Pi-xcels, ce qui élimine le gaspillage de papier et favorise les pratiques écologiques. Les tickets de caisse peuvent être obtenus sans qu'il soit nécessaire de télécharger une application, de scanner un QR code ou de partager des informations personnelles, ce qui améliore l'expérience client. Ce système permet également la compilation des e-tickets pour les notes de frais avec l'authentification unique, ce qui permet aux utilisateurs finaux de ne pas encombrer leurs portefeuilles.

En outre, l'e-ticket interactif sert de passerelle vers le marketing omnicanal, améliorant l'expérience des acheteurs avant et après la vente et offrant aux commerçants des possibilités de marketing élargies. En parallèle, Pi-xcels offre des informations complètes et en temps réel sur les transactions, ce qui permet aux commerçants d'obtenir des informations précieuses basées sur des données.

« Pi-xcels permet aux entreprises et aux plateformes de paiement d'adopter les tickets de caisse dématérialisés sans heurt. En plus de rendre le processus fluide pour les consommateurs, la solution est déjà intégrée aux terminaux de paiement électroniques, ce qui permet aux commerçants de l'adopter facilement. La technologie de la société, renforcée par des brevets, positionne Pi-xcels en tant que leader du secteur. Nous prévoyons que cette technologie établira une nouvelle norme pour le retail et incitera les entreprises à adopter des solutions écologiques, contribuant ainsi à un avenir plus durable », a déclaré Andy Hwang, commandité de Wavemaker Partners.

Les nouveaux fonds serviront à financer des initiatives de développement commercial à l'échelle mondiale, en particulier à étendre la présence de Pi-xcels en Europe et à consolider des projets clés au Japon et en Asie du Sud-Est. La société s'est associée à des marques mondiales réputées telles que la société de terminaux de paiement électroniques Ingenico. Dans l'ensemble, elle a été témoin d'un regain d'intérêt de la part des grandes entreprises de la région Asie-Pacifique, comme en témoignent les accords de non-divulgation qui font état d'une demande importante sur le marché.

« Nous nous concentrons sur l'amélioration de nos capacités de recherche et de développement et sur le renforcement de notre équipe d'ingénieurs grâce aux capitaux nouvellement levés », a déclaré M. Lim. « Cela nous permettra d'être cohérents dans la prestation de solutions innovantes à nos clients et partenaires sur des marchés clés tels que le Japon, l'Espagne, l'Indonésie et au-delà ».

À propos de Pi-xcels : Pi-xcels est une société technologique basée à Singapour, experte dans le domaine des solutions de tickets de caisse dématérialisés. Grâce à sa technologie NFC, qui ne nécessite pas l'installation des applications, Pi-xcels permet aux commerçants d'émettre des tickets de caisse dématérialisés directement sur les smartphones, ce qui améliore l'expérience client, et leur permet d'obtenir des informations fondées sur des données. Grâce à des partenariats stratégiques et à une demande croissante, Pi-xcels est en train de remodeler le secteur du retail. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site: www.pi-xcels.com/#demo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2191087/Pi_xcels_Logo.jpg

28 août 2023 à 06:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :