Une étude confirme que la fréquence des dons de plasma de source, telle que réglementée par la FDA américaine, ne nuit pas à la santé ni au bien-être des donneurs





ANNAPOLIS, Maryland, 26 août 2023 /PRNewswire/ -- La Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a annoncé la publication de son étude de recherche évaluant les « Effets de la fréquence des dons sur la santé des donneurs de plasma de source aux États-Unis » dans le journal Transfusion. Les résultats de cette étude évaluée par des pairs indiquent que, d'après les déclarations des donneurs, les dons de plasma de source compensés à des fréquences et des volumes autorisés par la FDA des États-Unis sont compatibles avec le maintien de la santé et de la sécurité des donneurs.

Le plasma de source, ou plasma utilisé pour la fabrication/fractionnement, est prélevé sur des donneurs volontaires en bonne santé par un processus appelé plasmaphérèse, au cours duquel le plasma est séparé des globules rouges et des autres composants cellulaires du sang, qui sont ensuite restitués au donneur. Le plasma est le matériau de départ pour la fabrication de médicaments dérivés du plasma (PDMP) qui permettent de sauver des vies et qui sont essentiels pour traiter une série de maladies rares, graves et chroniques, souvent d'origine génétique.

Cette recherche parrainée par la PPTA a été conçue pour évaluer l'impact de la fréquence des dons aux États-Unis sur la santé et le bien-être déclarés par les donneurs. Elle a porté sur 5 608 donneurs de 14 centres de don américains, qui ont participé à une étude transversale visant à évaluer la qualité de vie liée à la santé (QVLS) et le bien-être déclarés par les donneurs. Les donneurs ont été répartis par sexe et affectés à quatre groupes différents, en fonction de la fréquence de leurs dons au cours des 12 mois précédant l'inscription à l'étude.

Les donneurs ont été évalués à l'aide du SF-36v2® Health Survey (SF-36v2), qui évalue huit domaines fonctionnels de la santé, tels que la capacité à s'engager dans une activité physique et le bien-être mental, à titre d'exemple. Une enquête supplémentaire a permis d'évaluer la fréquence de divers problèmes de santé susceptibles d'être associés à une altération de la fonction immunitaire au cours de différentes périodes. Les résultats des deux enquêtes ont montré qu'il n'y avait pas de différences statistiquement significatives dans les scores SF-36v2 entre les groupes de fréquence des donneurs comparés aux nouveaux donneurs. La toux, le rhume, la fatigue occasionnelle et les maux de gorge sont les problèmes de santé ou les symptômes les plus souvent signalés, mais il n'y a pas de différence nette entre les groupes de sexe ou de fréquence. En outre, les données montrent que, par rapport à la population générale, les donneurs de plasma destiné au fractionnement sont en meilleure santé, voire en état de santé identique, selon leurs propres déclarations.

« La santé des donneurs reste d'une importance capitale pour l'industrie des thérapies dérivées du plasma. Sans les donneurs de plasma, il n'y aurait pas de médicaments dérivés du plasma. Cette recherche s'ajoute à l'ensemble des preuves scientifiques qui montrent que le don répété de plasma est sûr et n'a pas d'impact négatif sur la santé du donneur », a déclaré Anita Brikman, présidente-directrice générale de la PPTA.

À propos de PPTA

La Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) est une association commerciale dynamique qui représente un secteur unique de l'industrie des produits biologiques et biotechnologiques. La PPTA représente plus de 1 000 centres de collecte de plasma humain en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que les fabricants de thérapies à base de protéines plasmatiques qui sauvent des vies. Nos membres produisent environ 80 % des thérapies à base de protéines plasmatiques aux États-Unis et 60 % de celles fabriquées en Europe. La PPTA travaille à l'échelle mondiale pour défendre l'accès aux thérapies et leur caractère abordable pour les patients, engager un dialogue constructif avec les organismes de réglementation et collaborer avec les organisations de défense des intérêts des patients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/807867/Plasma_Protein_Therapeutics_Association_Logo.jpg

26 août 2023 à 16:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :