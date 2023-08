La conférence virtuelle SolidCAM World 2023 sera diffusée en direct les 5 et 6 septembre 2023





NEWTOWN, Pennsylvanie, 26 août 2023 /CNW/ -- SolidCAM, un chef de file mondial dans les domaines du logiciel CAM et du soutien technique et post-traitement pour l'usinage à commande numérique pilotée par ordinateur, diffusera en direct à sa conférence annuelle les 5 et 6 septembre prochains.

Les experts de SolidCAM mettront en lumière les dernières mises à jour et améliorations apportées aux modules et présenteront la dernière version de SolidCAM.

« SolidCAM World est un événement important pour nos clients, clients potentiels et revendeurs, a déclaré Emil Somekh, PDG de SolidCAM. La diffusion en direct de cet événement nous donne l'occasion de montrer au monde entier les avantages offerts par SolidCAM pour rendre les entreprises usinage à commande numérique pilotée par ordinateur plus rentables et plus productives. »

SolidCAM offre la solution CAM dont vous avez besoin pour un usinage plus rapide et plus efficace, intégré et associatif dans SOLIDWORKS, Solid Edge et Inventor. La technologie iMachining de SolidCAM permet d'économiser 70 % et plus en temps d'usinage à commande numérique pilotée par ordinateur, multiplie par cinq la durée de vie de l'outil, et offre une vitesse et des alimentations automatiques optimales grâce à l'assistant technologique breveté.

Le Mill-Turn & Swiss-Type CAM, un chef de file de l'industrie produit par SolidCAM, comprend des post-traitements pour toutes les machines à commande numérique pilotée par ordinateur de type tournage-fraisage et de précision. Les utilisateurs optimisent leur usinage grâce à la synchronisation à canaux multiples de SolidCAM et peuvent visualiser la simulation complète de la machine pour un usinage plus sécuritaire.

SolidCAM Additive offre la solution complète pour l'impression 3D métallique et l'usinage à commande numérique par ordinateur. Grâce à l'usinage hybride, vous pouvez imprimer en 3D votre pièce métallique, puis la finaliser grâce à l'usinage à commande numérique par ordinateur, ce qui vous permet de réduire vos coûts par rapport au procédé de fabrication traditionnel. Les connaissances approfondies de SolidCAM en matière d'usinage guident l'ensemble du processus, de la conception à l'impression 3D, en passant par l'usinage à commande numérique par ordinateur.

Inscrivez-vous à la diffusion en direct de SolidCAM World 2023 en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.solidcam.com/scw/pr-2023

26 août 2023 à 14:00

