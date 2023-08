Le député Chahal annonce des investissements dans la croissance des entreprises et les technologies numériques en Saskatchewan





PrairiesCan verse 600 000 $ pour soutenir des initiatives de développement économique en Saskatchewan

REGINA, SK, le 25 août 2023 /CNW/ - La Saskatchewan possède une économie diversifiée et en pleine croissance, fondée sur une solide culture entrepreneuriale et des avancées technologiques qui contribuent à répondre aux besoins des Canadiens. Grâce à des secteurs de la recherche et de l'innovation dynamiques, à un marché du travail en expansion, et à une communauté de créateurs d'entreprises novatrices, la Saskatchewan dispose de nombreuses possibilités de poursuivre cette croissance économique en ne laissant personne de côté. PrairiesCan a été créé par le gouvernement du Canada pour soutenir l'avenir des collectivités de la province.

L'honorable George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 600 000 $ visant à aider des entreprises de la Saskatchewan, et des organisations qui soutiennent la communauté des affaires, à accéder aux ressources nécessaires pour prendre de l'expansion et commercialiser leurs produits et services novateurs dans de nouveaux marchés.

Ces investissements contribueront à faire en sorte que les entreprises de la Saskatchewan disposent des outils et des informations nécessaires pour prospérer, et ils aideront la province à progresser en faisant découvrir à une population diversifiée les riches possibilités économiques de la région. Les propriétaires d'entreprises immigrés, issus des minorités et autochtones seront mieux placés pour réussir grâce à un soutien axé sur leurs besoins particuliers. La communauté des soins de santé et les patients de la Saskatchewan profiteront d'une nouvelle technologie qui contribue à atténuer les problèmes actuels. En outre, le secteur des technologies numériques pourra progresser grâce à une vision plus claire du marché du travail régional.

Citations

« Notre gouvernement continue de travailler avec les associations industrielles, les chefs d'entreprise et les innovateurs pour qu'ils disposent du soutien dont ils ont besoin pour réussir. Les investissements annoncés aujourd'hui au profit des entreprises et des organisations qui les soutiennent contribueront à diversifier les marchés du travail en Saskatchewan et à faire croître les entreprises de technologies numériques qui servent les Prairies et au-delà. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Pour maximiser la croissance des entreprises dans les Prairies, il faut des solutions novatrices et une bonne compréhension des besoins des entrepreneurs et des marchés du travail locaux. Notre gouvernement investit dans les technologies numériques, la diversité et l'inclusion, ainsi que dans la recherche ciblée, afin d'aider les entreprises à se développer plus intelligemment, pour que l'économie de demain soit forte. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« La Chambre de commerce de Regina et du district est fière de jouer un rôle dans la promotion et l'amélioration d'une communauté d'affaires diversifiée et inclusive à Regina et en Saskatchewan. La mise en commun de perspectives et d'expériences différentes conduira à l'innovation, à de nouvelles possibilités de partenariat et à des perspectives économiques locales plus solides. »

-Tony Playter, directeur général, Chambre de commerce de Regina et du district

« Le financement versé dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PrairiesCan a aidé Lumeca à mettre au point une technologie qui fait actuellement l'objet d'un projet pilote ici, en Saskatchewan. Cette nouvelle technologie cruciale permet aux médecins des régions éloignées d'éviter aux services d'urgence ruraux de devoir fermer temporairement en raison des problèmes de personnel qui touchent actuellement les systèmes de santé dans le monde entier. »

-Tom Douglass, directeur général, Lumeca Health Inc.

« Notre plus récent projet de financement [Étude d'impact économique sur le marché du travail 2023], en partenariat avec PrairiesCan et Innovation Saskatchewan, sera lancé au début du mois de septembre 2023 et constituera un point de référence pour le secteur des technologies en Saskatchewan. Les données recueillies seront utilisées par le secteur privé, le secteur public et les entrepreneurs dans l'écosystème technologique en pleine croissance. »

-Darcy McLane, directeur général, Saskatchewan Interactive Media Association Inc.

Faits en bref

PrairiesCan investit 600 000 $ aujourd'hui dans trois différents programmes en Saskatchewan :

: La Chambre de commerce de Regina et du district reçoit 250 000 $ dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) pour mettre au point un programme pilote visant à soutenir les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs immigrés, issus des minorités et autochtones de Regina et des environs.

commerce de Regina et du district reçoit 250 000 $ dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) pour mettre au point un programme pilote visant à soutenir les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs immigrés, issus des minorités et autochtones de et des environs.

Un financement remboursable de 200 000 $ dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) aidera Lumeca Health Inc. à étendre son marché et à améliorer sa plateforme de communication d'urgence, Lumeco Go.



La Saskatchewan Interactive Media Association Inc. reçoit 150 000 $ dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) pour réaliser une étude d'impact économique sur le marché du travail portant sur le secteur des technologies numériques de la Saskatchewan .

Document d'information

Ces investissements dans l'économie de la Saskatchewan soutiennent la croissance des entreprises et les technologies numériques au moyen de financements remboursables accordés directement aux entreprises, et d'initiatives ciblées non remboursables destinées à des organisations commerciales.

Développement économique et diversification des collectivités (DEDC)

Le programme DEDC contribue à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé le projet suivant financé au titre du programme DEDC :

La Chambre de commerce de Regina et du district (250 000 $)

Mettre au point un programme pilote visant à fournir des ressources et des possibilités d'apprentissage et de mentorat à des propriétaires d'entreprises et à des entrepreneurs immigrés, issus des minorités et autochtones de Regina et des environs.

Croissance et productivité des entreprises (CPE)

Par l'entremise du programme CPE, le gouvernement du Canada soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Le programme CPE offre un financement remboursable sans intérêt à des entreprises à forte croissance constituées en société qui sont en exploitation dans les provinces des Prairies depuis au moins deux ans. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé le projet suivant financé au titre du programme CPE :

Lumeca Health Inc. (200 000 $)

Élargir son marché en embauchant du personnel de vente et de marketing, et améliorer sa plateforme de communication d'urgence de marque déposée, Lumeca Go, et y ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR)

Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin. Par l'entremise du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale. Le programme RIE favorise également la croissance inclusive en aidant les groupes sous-représentés à participer plus pleinement à l'économie d'innovation.

Saskatchewan Interactive Media Association Inc. (150 000 $)

Mener une étude d'impact économique sur le marché du travail portant sur le secteur des technologies numériques de la Saskatchewan .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

25 août 2023 à 15:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :