Le ministre Guilbeault participera à l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois de coopération internationale en environnement et en développement

GATINEAU, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - Les défis environnementaux mondiaux exigent des solutions à l'échelle planétaire, car le monde est confronté à la triple crise des changements climatiques, de la pollution et de l'appauvrissement de la biodiversité. Le Canada travaille avec d'autres intervenants partout dans le monde - y compris les principaux émetteurs - afin de prendre des mesures ambitieuses et urgentes et de s'attaquer à ces problèmes qui ne connaissent aucune frontière géopolitique.

La mobilisation de la Chine est nécessaire afin de relever les défis environnementaux mondiaux. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, participera donc, du 28 au 30 août, à l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois de coopération internationale en environnement et en développement (le Conseil chinois), afin de promouvoir l'ambition et les progrès au sujet d'un certain nombre de questions environnementales.

Depuis plus de 30 ans, le Canada s'est joint à de nombreux pays, à des organismes des Nations Unies et à des organisations non gouvernementales de défense de l'environnement dans une mobilisation au sein du Conseil chinois en vue de faire progresser toute une série de dossiers environnementaux, notamment la prévention de la pollution, la protection de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Une série d'organisations environnementales et de bailleurs de fonds de premier plan participeront également à l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois, ainsi que des représentants d'organisations des Nations Unies.

L'assemblée générale annuelle du Conseil chinois sera l'occasion pour le ministre Guilbeault de stimuler la prise de mesures à l'égard d'un certain nombre de questions environnementales, notamment la mise en oeuvre du Cadre mondial de la biodiversité, créé en décembre dernier lorsque le Canada a accueilli la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) et engageant les pays à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux de la planète d'ici 2030.

L'approche évolutive du Canada à l'égard de la Chine est un élément fondamental de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. Dans cette stratégie, nous avons précisé que cette approche se fonde sur une évaluation lucide de la Chine d'aujourd'hui et met l'accent sur la protection et la promotion de nos valeurs et de nos intérêts canadiens. Nous y avons également expliqué que le gouvernement interpellera la Chine lorsque nécessaire et collaborera avec elle s'il le faut. L'un des principaux objectifs de notre stratégie est d'assurer un avenir durable et vert aux Canadiens et à tous les habitants de la région indo-pacifique. En ce sens, la taille et l'influence de la Chine font en sorte qu'il est nécessaire de coopérer avec elle pour tenter de trouver des solutions à certains défis existentiels à l'échelle internationale, comme les changements climatiques et l'appauvrissement de biodiversité.

« La population canadienne est confrontée aux terribles réalités des changements climatiques, qu'il s'agisse de feux de forêt dévastateurs, d'inondations, de tempêtes, de vagues de chaleur ou de sécheresses. Les changements climatiques et les questions environnementales ne connaissent aucune frontière. Nous ne pouvons pas nous attaquer à ces menaces existentielles sans mobiliser un vaste ensemble d'intervenants et de partenaires ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le ministre Guilbeault est le premier ministre canadien à se rendre en Chine depuis 2019.

Les anciens ministres canadiens Peter Kent ( 2014) et Catherine McKenna (2016) ont participé antérieurement à des assemblées générales annuelles du Conseil chinois.

Le Conseil chinois est un organe consultatif international de haut niveau créé en 1992 qui contribue à renforcer la coopération entre la Chine et la communauté internationale en matière de politiques sur l'environnement et le développement durable.

Plusieurs représentants internationaux siègent à divers titres au Conseil chinois, notamment les vice-présidents du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Centre de recherche international sur le climat et l'environnement. Les membres du Conseil chinois sont originaires d'un certain nombre de pays, dont le Canada, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud.

Depuis la reprise des déplacements à la suite de la levée des restrictions relatives à la pandémie de COVID-19, des représentants gouvernementaux des États-Unis, de la France , de l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne, ainsi que de la Commission de l'Union européenne, se sont rendus en Chine.

Le ministre Guilbeault a renforcé les relations avec de nombreux partenaires internationaux, notamment en dirigeant la délégation canadienne à la COP26 à Glasgow, en Écosse, ainsi qu'à la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, où, sous l'impulsion du Canada, les pays ont pris de nouveaux engagements substantiels en matière de lutte contre les changements climatiques. Le ministre Guilbeault a codirigé avec Jennifer Morgan, secrétaire d'État et envoyée spéciale de l'Allemagne pour l'action climatique internationale, le plan de mise en oeuvre visant à concrétiser les engagements des pays en faveur d'un financement pour le climat de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à atténuer les effets des changements climatiques et à s'y adapter.

