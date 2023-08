Xinhua Silk Road : SEG Solar figure parmi les fabricants mondiaux de panneaux solaires de catégorie 1





HOUSTON, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- SEG Solar (« SEG »), un important producteur américain de modules photovoltaïques (PV) pour les marchés des services publics, commerciaux et résidentiels, figure sur la liste des fabricants mondiaux de produits d'énergie solaire de catégorie 1 selon les perspectives du marché de BloombergNEF (BNEF) pour le troisième trimestre.

SEG est ravie que BNEF ait reconnu le succès de longue date de l'entreprise en tant que partenaire fiable et bancable pour le financement de projets dans le domaine de l'énergie solaire. La vaste expérience de SEG dans l'assistance aux promoteurs et aux propriétaires de projets au moyen de structures de financement par emprunt et par capitaux propres à court et à long terme lui permet de fournir des solutions efficaces et créatives pour les transactions complexes, a déclaré Jim Wood, chef de la direction de SEG.

Les clients ont accès à un vaste choix de modules au sein du marché actuel, et SEG estime que son approche souple et axée sur les résultats pour conclure des contrats lui permet de se démarquer de ses concurrents. « SEG comprend son rôle dans le développement global du projet et considère comme une priorité la coopération avec les propriétaires et les bailleurs de fonds pour alimenter le réseau en énergie de la façon la plus harmonieuse possible », a ajouté M. Wood.

Le système de classement de BNEF est réputé pour son évaluation rigoureuse en fonction de différents critères, notamment la qualité des produits, la participation aux projets gouvernementaux et l'accès au financement bancaire. SEG est l'une des rares entreprises américaines à figurer sur la liste des fabricants de catégorie 1.

L'entreprise est très fière de ses contrôles de qualité rigoureux, et certifie tous ses produits au moyen d'évaluations par des tiers. L'usine de l'entreprise à Houston, au Texas, se concentre stratégiquement sur les chaînes de production avancées de modules TOPCon, et vise à exploiter le marché américain des composantes de modules TOPCon. L'usine devrait démarrer ses activités en 2024 et contribuera de manière significative à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement locale de SEG.

Fondé en 2016, SEG est un important fabricant de panneaux photovoltaïques intégrés verticalement dont le siège social est situé à Houston, au Texas, aux États-Unis, et qui se consacre à la livraison de panneaux solaires fiables et rentables sur le marché. SEG aura plus de 5,5 GW de capacité mondiale de production de modules en 2024. À la fin de 2022, plus de 2 GW de produits SEG avaient été installés aux États-Unis et en Europe.

