Astronergy annonce la neutralisation de son empreinte carbone d'ici 2050

HANGZHOU, Chine, 25 août 2023 /CNW/ - Le 17 août, Haiyan Huang, vice-président directeur et dirigeant principal de la sécurité d'Astronergy, a prononcé un discours ayant pour thème « la fabrication durable et verte », au cours duquel il a présenté la feuille de route détaillée de l'entreprise pour le développement durable sur le plan des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des années futures, au cours desquelles les années 2028, 2035 et 2050 constitueront des noeuds temporels. M. Huang a profité de l'occasion pour préciser les objectifs de l'entreprise sur les principaux enjeux liés au changement climatique, à la gestion des ressources naturelles, au travail et aux droits de la personne, à la santé et à la sécurité au travail, à l'éthique des affaires, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la conservation de la biodiversité, promettant qu'Astroenergy serait carboneutre d'ici 2050.

Dans la feuille de route, il est prévu que l'entreprise atteigne la neutralité carbone d'ici 2050, avec trois noeuds temporels clés détaillés, illustrant une fois de plus les ambitions d'action fermes d'Astronergy concernant les questions liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Dans son discours, M. Huang a déclaré qu'Astronergy considérait le principe « du zéro au zéro » comme le but ultime pour tous ses produits, s'efforçant de rendre le cycle de vie du produit vert dès le début, de la conception à la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la fabrication, et que son objectif était donc de produire des modules PV carboneutres. En 2050, huit bases manufacturières d'Astronergy auront terminé leur mise à niveau vers la neutralité carbone.

Qui plus est, pour être le fournisseur de modules le plus compétitif au monde, et pas seulement pour aspirer à le devenir, Astronergy figure en bonne position pour agir comme un défenseur des concepts de développement durable auprès de ses partenaires en amont et en aval.

De 2022 à 2050, tous les principaux fournisseurs d'Astronergy seront invités à obtenir la certification ISO 14001/45001 et à accepter les audits de diligence raisonnable et les évaluations des normes sociales et environnementales, afin de s'unir pour construire une chaîne de valeur verte.

Par ailleurs, Astronergy prévoit d'exploiter davantage le potentiel des modules PV dans la conservation de la biodiversité, en faisant la promotion de la construction d'un système d'autocirculation d'énergie propre et faible en carbone dans les réserves naturelles en Chine et même à travers le monde, et en protégeant l'authenticité et l'intégrité des écosystèmes.

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, Astronergy promet de soutenir au moins 100 projets de centrales électriques écologiques et d'aider plus de 10 000 agriculteurs à gagner plus d'argent grâce à des projets écologiques d'énergie photovoltaïque.

Pour créer un monde durable et carboneutre grâce à l'énergie solaire, Astronergy a annoncé des mesures fermes dans sa stratégie de développement durable. Ce sera un grand pas en avant dans le cheminement mondial vers la carboneutralité.

