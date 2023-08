OMRON Healthcare sponsorise le congrès ESC 2023





KYOTO, Japon, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (ci-après dénommée la Société) basée à Muko, dans la préfecture de Kyoto, a annoncé le parrainage officiel du Congrès 2023 de la Société européenne de cardiologie (ci-après dénommé Congrès 2023 de l'ESC) via OMRON Healthcare Europe B.V., le siège commercial et marketing d'OMRON Healthcare en Europe. Le congrès annuel de l'ESC, le plus grand congrès mondial sur les maladies cardiovasculaires, se tiendra du 25 au 28 août 2023 au RAI Amsterdam aux Pays-Bas. La société est partenaire depuis plusieurs années et, lors du symposium satellite de cette année, elle introduira la corrélation entre l'hypertension et la fibrillation auriculaire, qui est connue pour provoquer une embolie cardiogénique. Sur son stand, un ensemble de dispositifs et de services innovants disponibles en Europe sera présenté.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202308228313-O1-h8LhlZI4

Image : Stand d'exposition (à des fins d'illustration uniquement) :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202308228313/_prw_PI2lg_1IFJHtMm.jpg

Sous le thème « Révéler la fibrillation auriculaire asymptomatique et l'hypertension dans la lutte contre les AVC », le symposium satellite sera présidé par le Prof. Gerhard Hindricks de l'hôpital universitaire de la Charité. Les discussions porteront sur le contrôle de la tension artérielle et de la détection précoce de la fibrillation auriculaire. Le symposium présentera également la dernière étude sur la détection à domicile de la récurrence de la fibrillation auriculaire après ablation ainsi qu'une technique de diagnostic de la fibrillation auriculaire en 30 secondes et ses avantages.

Sur le stand, la société présentera un ensemble de dispositifs et de services innovants, y compris « Complete (TM) », un tensiomètre du bras avec technologie ECG intégrée qui peut enregistrer l'ECG tout en surveillant la pression artérielle, et un dispositif ECG portatif qui permet aux utilisateurs d'enregistrer un électrocardiogramme chaque fois qu'ils se sentent mal. « Viso », un service de télésurveillance des patients d'OMRON Healthcare, sera également présenté sur le stand. Viso est un service, actuellement disponible au Royaume-Uni, qui permet au patient de partager avec son médecin, en temps réel, des données vitales mesurées à domicile. Le professionnel de santé peut ainsi intervenir dans la gestion de l'hypertension de manière appropriée en fonction de l'état du patient.

Afin d'atteindre l'objectif de zéro événement cérébro-cardiovasculaire, la société s'est efforcée de faire progresser les méthodes de traitement de l'hypertension en collaboration avec les professionnels de la santé et les chercheurs. La société continuera à promouvoir les activités académiques au niveau mondial, à développer des dispositifs et des services, et à contribuer à donner aux individus du monde entier les moyens de vivre pleinement leur vie.

Grandes lignes de l'événement du Congrès 2023 de l'ESC

Titre : Congrès de la Société européenne de cardiologie 2023

Date : 25 ? 28 août 2023 (CEST)

Lieu : RAI Amsterdam

Site Web officiel : https://www.escardio.org/Congresses-Events/ESC-Congress

Symposium satellite

Date et heure : 10 h 15 - 11 h 00 le dimanche 27 août 2023 (HNEC)

Salle : Salle de conférence de Luxembourg

conférence de Thème : Révéler une fibrillation auriculaire et une hypertension asymptomatiques dans la lutte contre l'AVC

Président : Prof. Gerhard Hindricks (Hôpital universitaire de la Charité - Berlin , Allemagne)

Séance 1 :

Thème : Comment le contrôle de la pression artérielle et la détection précoce de la fibrillation auriculaire peuvent prévenir les accidents vasculaires cérébraux

Conférencier : Prof. Gerhard Hindricks (Hôpital universitaire de la Charité - Berlin, Allemagne)

Séance 2 :

Thème : Détection à domicile de récidive de fibrillation auriculaire après ablation

Conférencier : Prof. associé Keitaro Senoo (Université préfectorale de médecine de Kyoto - Kyoto, Japon)

Séance 3 :

Thème : Diagnostiquer la fibrillation auriculaire en 30 secondes et ses avantages

Conférencier : Prof. Faizel Osman (University Hospitals of Coventry and Warwickshire NHS Trust - Coventry, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

25 août 2023 à 05:09

