Elektro Gorenjska réduit son temps de développement de 90 % grâce à la plateforme d'intégration low-code de Peregrine Connect





IRVINE, Californie, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- La plateforme d'intégration Peregrine Connect a été choisie par Elektro Gorenjska pour intégrer ses applications et plateformes afin de réduire les coûts de développement et de déploiement. Elektro Gorenjska est une société de distribution d'électricité slovène qui se spécialise dans les investissements (reconstructions, expansions), afin d'accroître la robustesse du réseau électrique dans la région de Gorenjska.

Elektro Gorenjska a pris conscience de la nécessité de faire évoluer sa plateforme d'intégration existante pour répondre aux exigences complexes de ses activités en pleine croissance. Elle souhaitait accélérer l'intégration de ses systèmes afin d'accroître la productivité de son organisation et de développer ses efforts de transformation numérique. La décision stratégique de passer de ses anciens processus d'intégration à Peregrine Connect a été motivée par la plateforme d'intégration low-code de Peregrine.

Depuis la mise en oeuvre de Peregrine Connect, Elektro Gorenjska a réduit le temps de développement de 90 %, ce qui lui permet d'intégrer des systèmes en une seule journée. Neuron ESB facilite l'intégration et les flux de données complexes pour les processus commerciaux d'Elektro Gorenjska, en fournissant un accès au système en temps réel. En outre, l'entreprise a pu tirer parti de ses ressources Microsoft .NET existantes sans passer à une plateforme technologique basée sur JAVA.

Elektro Gorenjska a atteint son objectif d'ingérer les données des points de mesure et de les transformer en trois flux de travail d'intégration : CIM, couche de service et gestion de projet. L'organisation a été en mesure d'alimenter ces flux de travail dans son GIS, sa gestion sur le terrain, son ERP, son système de tête de compteur intelligent, sa facturation, son centre d'appels, Jira et ses systèmes internes de gestion de projet. Ces avancées ont considérablement amélioré les opérations et le service à la clientèle, permettant à l'entreprise de se conformer aux réglementations environnementales en vigueur dans son pays.

Dans l'évaluation COTS d'Elektro Gorenjska, Peregrine Connect a surpassé les principaux fournisseurs, tels que Mulesoft, Apache Kafka, Microsoft BizTalk et Talend, en s'avérant être la plateforme d'intégration la plus conviviale et la plus rentable.

« Nous avons réduit de 90 % le temps nécessaire à l'intégration de nouveaux systèmes. Le travail d'intégration qui prenait normalement deux semaines est désormais réalisé en moins d'une journée grâce à Peregrine Connect. »

? Blaz Hafnar, responsable des services pour les solutions d'information chez Elektro Gorenjska

En savoir plus sur l'étude de cas

À propos d'Elektro Gorenjska d.d.

Elektro Gorenjska, d. d., est une société slovène de distribution d'électricité dans la région de Gorenjska. Elektro Gorenjska a passé les 60 dernières années à perfectionner sa méthode d'amélioration et d'entretien du réseau électrique pour ses clients. Avec une clientèle de plus de 92 000 utilisateurs finaux, Elektro Gorenjska d.d. joue un rôle essentiel dans la fourniture de services d'électricité fiables et efficaces en Slovénie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.elektro-gorenjska.si/

À propos de Peregrine Connect

Peregrine Connect est l'une des principales plateformes d'intégration, permettant aux entreprises de simplifier la conception, le déploiement, l'hébergement et la gestion d'applications, d'API et de flux de travail. La plateforme sécurise les intégrations et les processus commerciaux les plus importants par le biais d'une visibilité exploitable, de diagnostics précis, d'alertes et d'un contrôle unifié dans l'ensemble de votre organisation. Peregrine Connect permet à vos ressources Microsoft .NET de simplifier l'intégration des applications et l'automatisation des fonctions commerciales critiques grâce à notre ensemble innovant de connecteurs pour les applications d'entreprise, les bases de données, les API et les protocoles les plus courants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.peregrineconnect.com/

CONTACT :

Nelly Monjazeb

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/999937/Peregrine_Connect_Logo.jpg

25 août 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :