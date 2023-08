Petnow étend son application d'identification biométrique des animaux de compagnie à davantage de pays européens avec l'assistance en allemand à l'IFA Berlin





La réputation de l'application en tant qu'alternative aux puces électroniques plus respectueuse des animaux est établie dans divers pays.

BERLIN, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. est ravi d'annoncer l'expansion de son application d'identification biométrique pour chiens et chats dans de nouveaux pays européens, notamment en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, aux Pays-Bas, en Hongrie, en Pologne et en République tchèque, à partir du 29 août. L'application sera lancée lors du prochain événement IFA Berlin 2023.

À la pointe d'une technologie d'IA innovante, Petnow a développé une solution qui identifie les animaux à travers leur nez et leur visage distinctifs, même en mouvement. Depuis ses lancements réussis en Corée du Sud et aux États-Unis, l'application Petnow a reçu des récompenses prestigieuses, telles que le prix Best of Innovation au CES 2022 et le New Products Award au SuperZoo 2023. L'application a également bénéficié d'une importante couverture médiatique, apparaissant sur des plateformes renommées telles que BBC, CBS, Reuters et Fox News.

Dr Jesse Lim, directeur général et fondateur de Petnow Inc., a insisté sur les efforts de collaboration de la société avec divers organismes gouvernementaux et assureurs du monde entier. « Notre technologie a été adoptée par les services gouvernementaux dédiés et les assureurs d'animaux de compagnie en Corée du Sud, aux États-Unis, au Canada et en France, a déclaré Jesse Lim. Je suis impatient d'entrer en relation avec d'autres professionnels de l'industrie des animaux de compagnie qui souhaitent assister à notre démonstration de haut niveau et explorer le potentiel de la technologie d'identification biométrique de notre application. »

Au-delà de son rôle dans l'enregistrement et la vérification de l'identité des animaux, l'application permet également aux propriétaires de retrouver leurs animaux de compagnie lorsqu'ils sont perdus. Les acteurs de l'industrie, y compris les assureurs et les services gouvernementaux dédiés aux animaux de compagnie, ont mis à profit la technologie d'identification de pointe de Petnow pour attirer, gérer et analyser efficacement leur clientèle.

La présence de Petnow sera mise en avant à l'IFA Berlin 2023, au stand H27-455 à la Messe Berlin de 9h à 17h30. De plus, le 2 septembre, Petnow participera à l'événement « Sector Spotlight & Mini Pitch Battle : Tirer parti de l'IA/ML pour stimuler l'innovation » où ils se livreront à un concours de pitch sur la scène de l'IFA Next sur les lieux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ou nous contacter à l'adresse : [email protected] .

25 août 2023 à 03:00

