La police du Gloucestershire choisit NicheRMS pour une gestion innovante de l'information policière





GLOUCESTERSHIRE, Angleterre, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- La police du Gloucestershire a acquis un nouveau système de gestion des dossiers (RMS) pour remplacer son système actuel. NicheRMS est un système de gestion des dossiers qui gère tous les aspects de l'enregistrement des crimes, des enquêtes, du renseignement, de la vulnérabilité, des activités de prévention, de la gestion des détenus, de la participation volontaire et de la gestion des biens, ainsi que de la préparation électronique des dossiers.

« L'acquisition de NicheRMS constituera un grand pas en avant, car nous disposerons d'un système unique qui consolidera un certain nombre de fonctions et nous permettra de renforcer la collaboration avec d'autres forces et agences », a déclaré le chef de la police, Rod Hansen. « Cet investissement s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par la police pour s'améliorer et s'améliorer encore, notamment en ce qui concerne les services offerts aux victimes et aux témoins », a-t-il ajouté. L'acquisition de NicheRMS est un nouvel exemple de notre détermination à doter nos agents et notre personnel des meilleurs outils pour l'accomplissement de leur travail - grâce à des technologies de l'information qui ajoutent de la valeur à leur travail pour assurer la sécurité des habitants du Gloucestershire. »

NicheRMS devrait permettre à la police d'améliorer sa façon d'enregistrer les crimes, en faisant en sorte qu'elle puisse se conformer aux normes nationales et, surtout, en l'aidant à respecter le Code des victimes. Ce système devrait également servir de source unique de vérité et aider l'organisation à se conformer davantage à la réglementation en matière de données.

NicheRMS dispose d'une série de Formulaires de saisie assistée (GEF) intelligents qui faciliteront la saisie des informations et indiqueront à l'utilisateur s'il y a encore des champs à remplir. La plateforme fournira un Avis de protection du public (PPN) intégré, un Formulaire de santé mentale et d'autres possibilités telles qu'un module Personne disparue qui permettra à l'utilisateur de visualiser les épisodes de disparition précédents. Il y aura une interface avec STORM qui fournira les données STORM directement dans NicheRMS, éliminant ainsi la nécessité de saisir les informations deux fois.

NicheRMS peut également prendre en charge un large éventail d'autres fonctions policières telles que la lutte contre les comportements antisociaux et la gestion intégrée des délinquants, offrant ainsi des possibilités et des caractéristiques améliorées ou nouvellement intégrées. Il sera possible de développer des liens avec le Duty Management System, avec Livescan (pour les empreintes digitales) et avec le Single Online Home (qui est utile lorsque des personnes signalent des délits via le site web de la police du Gloucestershire) ; il fournit également une interface avec Pronto et disposera d'un répertoire d'adresses.

NicheRMS offre également la possibilité d'adopter d'autres modules qui s'intégreront à d'autres systèmes, de sorte que son efficacité pourrait s'accroître avec le temps. Il promet également d'améliorer sensiblement la façon dont la police conserve, récupère et analyse les données et lui permet d'abandonner les anciens systèmes qui ne sont pas pris en charge et qui ne sont pas reliés entre eux.

« La décision de passer à NicheRMS est un investissement substantiel et vital qui contribuera grandement à la réalisation des priorités de mon plan de police et de prévention de la criminalité », a déclaré Chris Nelson, commissaire de police et de prévention de la criminalité. « Un système efficace de gestion des dossiers est indispensable à la police moderne ; il nous permet d'utiliser des données de bonne qualité pour enquêter sur les crimes, établir des preuves solides et, en fin de compte, identifier les auteurs et rendre justice aux victimes. NicheRMS nous permettra, ici dans le Gloucestershire, d'avoir une méthode de travail plus intégrée qui aidera les policiers à faire leur travail plus efficacement en utilisant des processus intuitifs et rationalisés - ce qui contribuera à améliorer le service rendu au public. »

NicheRMS est utilisé par près de deux forces de police sur trois (qui l'intègrent à leurs systèmes de commandement et de contrôle), de sorte que l'adoption de NicheRMS permettra d'entretenir une excellente collaboration avec des partenaires dans tout le pays. Il sera beaucoup plus facile de gérer les opérations conjointes et le partage de renseignements avec les forces de police voisines qui utilisent également NicheRMS, comme la police d'Avon et Somerset, et d'y participer.

La police du Gloucestershire rejoindra également le programme Minerva, un groupe de 28 forces de police qui utilisent NicheRMS pour combattre ensemble la délinquance transfrontalière. L'adhésion au programme Minerva permettra à la police de consolider une série de systèmes autonomes dans NicheRMS.

Pour la police du Gloucestershire, NicheRMS est un pas de géant vers un système unique qui permettra à son personnel de disposer de la grande partie de ce dont il a besoin pour travailler.

À propos de Niche Technology et NicheRMS

Chez Niche, nous mettons l'accent en priorité sur les demandes d'information des agents en première ligne lorsque les secondes comptent. L'interface utilisateur réactive de NicheRMS365 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, de sorte que les services puissent simplement se former une fois et l'utiliser partout - sur n'importe quel appareil.

Pour plus d'informations :

Mike Gardner

+44 (0)7969 563581

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2192657/Niche_Signing_Chief_Constable_and_Police_and_Crime_Commissioner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Logo.jpg

24 août 2023 à 11:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :