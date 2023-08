La BIC prête 15 M$ pour la modernisation de l'infrastructure de la réserve de la Nation crie Enoch





Premier investissement dans une infrastructure habilitante dirigée par des Autochtones en Alberta

Modernisation et réaménagement de sept kilomètres de route , y compris le déplacement des services publics, l'amélioration du drainage et l'installation d'un nouvel éclairage le long de la route

, y compris le déplacement des services publics, l'amélioration du drainage et l'installation d'un nouvel éclairage le long de la route Nouveau sentier piétonnier polyvalent doté de dispositifs de sécurité pour favoriser le bien-être de la communauté

pour favoriser le bien-être de la communauté Permet la sous-traitance des travaux de construction et d'entretien, des possibilités de formation et d'emploi pour une entreprise de construction appartenant à la Nation crie Enoch et des personnes autochtones locales

pour une entreprise de construction appartenant à la Nation crie Enoch et des personnes autochtones locales Projet dirigé et exécuté par une équipe entièrement autochtone

EDMONTON, AB, le 24 août 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) accorde un prêt de 15 millions de dollars pour soutenir le projet de modernisation de route d'Enoch Arena de la Nation crie Enoch, en partenariat avec la Nation crie Enoch, le Yekau Lake Settlement Trust et la River Cree Development Corporation. Grâce au partenariat de financement, la principale artère de transport de la réserve de la Nation crie Enoch sera asphaltée et modernisée pour y inclure des passages piétonniers et un nouveau sentier piétonnier polyvalent.

La route améliorée de sept kilomètres reliera le centre du village au centre économique de la communauté et à de futurs développements sur les terres de la réserve. Une fois les travaux terminés, l'amélioration de la route d'accès, l'éclairage public et les dispositifs de sécurité pour les piétons contribueront au bien-être de la communauté, favoriseront le développement économique et rendront les déplacements plus sûrs pour tous les usagers.

Tout au long de la construction, les membres de la communauté bénéficieront de possibilités de formation et d'emploi précieuses, ce qui créera des capacités au sein de la communauté. Le projet élargit les capacités internes de la Nation crie Enoch en matière de construction civile et d'entretien, ce qui permettra à la Première Nation et à la société de construction appartenant à la bande d'exécuter et de mener à bien de futurs projets de génie civil de plus grande envergure. Une équipe de plus de 30 membres du personnel autochtones - de l'administration et des finances de la Nation crie Enoch à l'équipe de construction et de développement des routes - fait avancer le projet.

Le projet de route d'Enoch Arena est financé par l'entremise de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones de la BIC, qui prête aux projets qui procurent un avantage direct aux communautés autochtones.

En recourant au financement de la BIC, la Nation crie Enoch, soutenue par sa fiducie, le Yekau Lake Trust, aura accès à un capital abordable pour accélérer et pérenniser les besoins en infrastructures de sa communauté. Ce partenariat permettra de combler le déficit en infrastructures actuel tout en permettant à la communauté de continuer à investir dans ses nombreuses autres priorités sociales et économiques.

Le projet devrait être substantiellement achevé d'ici la fin de 2023.

Citations

Notre prêt permettra à la Nation crie Enoch de moderniser une artère de transport essentielle sur les terres de la réserve. Le projet comble un déficit en infrastructures autochtones et soutient le bien-être de la communauté ainsi que le développement économique. En tant que premier investissement en Alberta dans une infrastructure habilitante dirigée par les Autochtones, ce partenariat aidera la capacité des Premières Nations à élaborer et à réaliser de futurs projets d'infrastructure.

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

La concrétisation de ce projet est un accomplissement pour l'ensemble de la Nation. En collaborant avec la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), nous contribuons à assurer notre développement économique et l'avenir des projets d'infrastructure dans notre communauté. L'expansion et la modernisation de notre infrastructure actuelle se font attendre depuis longtemps et un projet comme celui-ci améliorera la qualité de vie de tous les membres de la Nation et, par le fait même, assurera la sécurité de Maskekosihk (Nation crie Enoch). À l'avenir, ces projets serviront de base et contribueront à la protection des générations à venir.

Cody Thomas, chef de la Nation crie Enoch



Voir ce projet devenir une réalité pour la Nation a été une grande satisfaction non seulement pour le département d'infrastructure de la Nation crie Enoch, mais aussi pour tous les membres de la Nation. L'obtention de ce prêt de la Banque de l'infrastructure du Canada montre au pays que les Premières Nations s'efforcent d'améliorer leur propre infrastructure pour continuer à rechercher une meilleure qualité de vie pour leur peuple, aujourd'hui et à l'avenir. Le fait de savoir que nous avons pu d'obtenir ce prêt de la BIC nous a aidé à planifier et à développer nos infrastructures.

Troy McDonald, gestionnaire principal de l'infrastructure, Nation crie Enoch

Le jour dont de nombreux membres de la bande de la Nation crie Enoch rêvaient depuis des décennies est enfin arrivé. L'amélioration d'une route non sécuritaire utilisée depuis des générations par la Nation, étant autrefois un ancien sentier de chariots, qui sera désormais une route moderne construite selon les normes et les plans de la ville d'Edmonton. Avec les conseils et le soutien du chef et du conseil de notre Nation, nous comblons lentement mais sûrement une lacune de longue date en matière d'infrastructure dans notre Première Nation grâce à cet accès à un investissement à un taux inférieur à celui du marché de la part de la Banque de l'infrastructure du Canada. Grâce à la garantie de prêt fournie par le Yekau Lake Trust, nous assurons notre avenir économique en tirant parti de nos actifs existants au profit de l'ensemble de la communauté.

Ron Morin Jr., coordonnateur des projets d'immobilisations, Nation crie Enoch

En savoir plus :

Nation crie Enoch

River Cree Development Corporation

