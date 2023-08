Le composite Vittra APS Unique de FGM est désigné comme solution à un problème clinique par la célèbre agence Dental Advisor





JOINVILLE, Brésil, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Le matériau composite Vittra APS Unique, développé par FGM Dental Group, a été reconnu pour son effet caméléon dans la publication Clinical Problem Solvers de la célèbre agence américaine Dental Advisor, une référence mondiale dans le domaine de la dentisterie. Dans cette publication, des consultants analysent les produits qui offrent des solutions aux problèmes cliniques.

La publication soulève le problème de la difficulté à trouver un matériau qui s'harmonise vraiment avec la structure de la dent environnante, en particulier lorsqu'il y a des variations de couleur dans la dent. Trop souvent, les dentistes utilisent un composite de mélange qui apparaît trop translucide ou qui nécessite la mise en place d'un matériau de teinte dentine ou de teinte de blocage à la base pour faciliter la transition de la couleur. Pour résoudre ce problème, le composite Vittra APS Unique de FGM a été testé.

Selon l'évaluateur, le composite offre cette capacité de blocage sans avoir à stocker un matériau de base dans votre cabinet. Grâce à la technologie APS (système de polymérisation avancée), le temps de travail est prolongé. « Ce matériau est vraiment « unique » dans la mesure où il minimisera votre stock de matériaux puisqu'il s'agit d'une teinte unique qui s'adapte à toutes les teintes et qui vous donnera un mélange de couleurs », a déclaré M. Prince.

Ce produit facilite le travail tout en garantissant la qualité. « Le Vittra APS Unique constitue l'un des rares choix qui permettent au clinicien de minimiser les étapes et de toujours obtenir la bonne couleur pour ses restaurations », a expliqué le docteur Dayse Amaral, professeur à l'université Unigranrio, RJ -Brésil. En plus du composite Vittra APS Unique, le gel de blanchiment à domicile Wit Essential de FGM a également été récompensé par Dental Advisor pendant quatre années consécutives.

« FGM est honorée et fière d'être citée une fois de plus dans cette publication renommée qui sert de référence pour les professionnels du monde entier grâce à ses recherches solides et de haute qualité. Chez FGM, nous sommes fiers que notre travail soit basé sur la science et la haute technologie, ce qui garantit la sécurité et les meilleurs résultats pour les professionnels et les patients, transformant ainsi les sourires dans le monde entier », a commenté la PDG de FGM, Bianca Mittelstadt.

