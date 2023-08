Hyundai Mobis dévoile l'avenir de l'électrification à l'occasion du salon IAA Mobility 2023





Pour la deuxième année consécutive, Hyundai Mobis sera présent à l'IAA Mobility de Munich , mettant en avant des solutions pionnières ancrées dans l'électrification

Coup de projecteur sur les technologies révolutionnaires qui équipent le véhicule électrique phare de Kia, l'EV9, et présentation de la plateforme d'électrification transformatrice, l'e-CCPM

Avec un objectif de commandes européennes de 1,29 milliard de dollars, représentant un quart de l'objectif de chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, Hyundai Mobis mise sur l'électrification et les composants automobiles pour étendre sa présence en Europe

SÉOUL, Corée du Sud et MUNICH, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) est prêt à présenter sa vision centrée sur l'électrification à l'apogée du salon européen de la mobilité. La société se positionne pour attirer les principales entreprises automobiles européennes, réputées pour leurs normes rigoureuses en matière d'excellence technique et de fiabilité. La stratégie consiste à tirer parti de ses prouesses technologiques pour générer d'importantes commandes, l'objectif étant de réaliser un quart des commandes globales de Hyundai Mobis pour l'année sur le marché européen.

Aujourd'hui, Hyundai Mobis a annoncé son intention de présenter un ensemble de plus de 20 avancées prêtes à la production dans le domaine de l'électrification et des composants automobiles lors du salon IAA Mobility 2023. Se déroulant du 5 au 10 septembre à Munich, cet événement jouit d'une réputation mondiale grâce à ses origines issues du très estimé salon de l'automobile de Francfort. C'est la deuxième année que Hyundai Mobis participe à l'événement, après y avoir fait ses débuts en 2021.

Le salon IAA Mobility de cette année est crucial pour Hyundai Mobis. L'entreprise s'apprête à mettre en avant sa feuille de route en matière d'électrification, pierre angulaire de sa stratégie tournée vers l'avenir. Les visiteurs peuvent s'attendre à voir de près le joyau de la couronne électrique de Kia, l'EV9, équipé du système de batterie de pointe de Hyundai Mobis (BSA) et du système innovant Power Electric (PE) : les composants automobiles essentiels pour l'électrification.

Hyundai Mobis dévoilera également l'e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module) de nouvelle génération. Cette innovation de pointe intègre les principales innovations en matière d'électrification dans un châssis en aluminium polyvalent, ce qui permet de créer divers PBV (Purpose Built Vehicles) sans avoir à développer des plateformes distinctes et offre une solution globale pour l'électrification.

Au cours de cette exposition, l'entreprise devrait organiser des discussions avec d'importants constructeurs automobiles européens, dont Volkswagen, Daimler et BMW, en vue de collaborer sur les technologies futures autour de ses capacités de pointe : solutions d'électrification révolutionnaires, systèmes de conduite autonome et le premier écran enroulable au monde.

Hyundai Mobis est optimiste quant à l'élargissement de son empreinte sur le marché européen grâce à sa participation à des salons mondiaux de la mobilité tels que l'IAA. L'objectif de Hyundai Mobis pour les ventes de composants automobiles à l'étranger est de 5,36 milliards de dollars, l'Europe contribuant pour un montant considérable de 1,29 milliard de dollars, soit environ 25 %. Un exemple de son dynamisme en Europe est le contrat de composants d'électrification pour Volkswagen, un constructeur automobile allemand renommé, que Hyundai Mobis a récemment obtenu. Ce succès souligne son potentiel pour d'autres contrats européens.

Hyundai Mobis se prépare également pour le prochain salon de l'automobile de Détroit aux États-Unis, suivi de près par le salon Tokyo Mobility Show en octobre. Avec ces présentations mondiales successives, Hyundai Mobis est prêt à intensifier sa portée mondiale et à acquérir de nouveaux clients par l'intermédiaire de ses équipes régionales spécialisées. (Fin)

Conférence de presse Hyundai Mobis à l'IAA Mobility 2023

Date et heure : 4 septembre, de 10 h 40 à 11 h CET

Lieu : Hall B2, stand D20

Animateur : Axel J. Maschka, vice-président exécutif et chef de la division commerciale de Hyundai Mobis

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, consultez le site Internet à l'adresse http://www.mobis.co.kr/

Contact pour les médias

Jihyun Han : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2192317/Hyundai_Mobis_booth_IAA_Mobility_2023.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

24 août 2023 à 09:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :