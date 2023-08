Cracker Jill occupe le devant de la scène pour célébrer les femmes qui JOUENT BRUYAMMENT dans le sport





Frito Lay Canada contribue à élargir les capacités et les offres de la Women's Sports Foundation® au Canada afin de promouvoir la joie que le sport suscite chez les Canadiennes

TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - Cracker Jack, une marque emblématique de Frito Lay Canada qui est synonyme de sport depuis plus de 100 ans, accueille une nouvelle membre dans son équipe, Cracker Jill, pour saluer les nombreux visages de femmes qui transforment le sport canadien d'aujourd'hui. Pour une durée limitée, les Canadiens et Canadiennes pourront se procurer trois modèles différents de Cracker Jill chez les détaillants d'un océan à l'autre.

« Le sport a la capacité unique d'unir des villes et des pays, et c'est tellement plus important qu'une victoire ou une défaite », a déclaré Christine Sinclair, capitaine de l'équipe nationale féminine de Soccer Canada. « Et pour les jeunes filles, il est important d'avoir des modèles, car cela les encourage à rêver. J'étais autrefois cette petite fille qui regardait le sport et qui n'avait jamais vraiment pensé qu'une carrière dans le sport féminin était un choix sérieux, jusqu'à ce que cela devienne plus médiatisé. Je crois fermement que les jeunes filles doivent le voir pour y croire. »

Cracker Jill fait partie d'un engagement pluriannuel, nommé à juste titre « JOUEZ BRUYAMMENT », qui mise sur l'énergie audacieuse et joyeuse des marques emblématiques de Frito Lay Canada pour amplifier et célébrer les athlètes féminines canadiennes de calibre mondial.

« J'ai grandi en jouant au soccer et le sport a joué un rôle déterminant dans la formation de la personne que je suis aujourd'hui. Il m'a appris le pouvoir de la détermination, du travail d'équipe et, surtout, de la confiance en soi », a déclaré Jess Spaulding, chef de la direction du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « La célébration des athlètes féminines et le pouvoir qu'elles ont de nous inspirer à rêver grand est au coeur de notre campagne JOUEZ BRUYAMMENT. »

Donner du pouvoir aux filles et aux femmes dans le sport

Pour mettre en évidence cet impact, Frito Lay Canada s'est associée à la Women's Sports Foundation (WSF), un organisme à but non lucratif qui s'efforce d'élargir l'accès et les possibilités pour les filles et les femmes dans le domaine du sport afin qu'elles puissent jouer, compétitionner et diriger sans obstacle. Le parrainage de la WSF par Frito Lay Canada témoigne d'un engagement profond envers les Canadiennes en favorisant l'égalité et les occasions pour les filles et les femmes dans le domaine du sport. Ce parrainage s'inscrit dans le cadre du partenariat pluriannuel entre Frito-Lay et la WSF en Amérique du Nord, qui a permis à Frito-Lay Inc. de faire un don de plus de 800 000 $ à la WSF, l'aidant ainsi à façonner la vie de millions de jeunes, d'étudiantes-athlètes du secondaire et du cégep, d'athlètes de haut niveau et d'entraîneuses. Grâce à l'engagement de Frito Lay Canada et au soutien conjoint du partenariat nord-américain, la WSF est en mesure d'étendre sa portée au Canada.

« Grâce à Frito Lay Canada, la Women's Sports Foundation est ravie d'étendre son leadership et son expertise aux Canadiennes », a déclaré Danette Leighton, directrice générale de la WSF. « À la WSF, nous savons, grâce à nos recherches approfondies, qu'il est essentiel que toutes les filles et les femmes aient accès au pouvoir transformateur du sport. Ce nouveau partenariat nous permettra d'inciter davantage de filles et de femmes à réaliser leur potentiel dans le sport et dans la vie. »

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6 000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood et Cheetos. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 79 milliards de dollars en 2021 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d'aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en oeuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au coeur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.com.

À propos de la Women's Sports Foundation

La Women's Sports Foundation a été fondée pour permettre aux filles et aux femmes de réaliser leur potentiel dans le sport et dans la vie. Nous sommes un allié, un défenseur et un catalyseur. Fondé par Billie Jean King en 1974, l'organisme renforce et élargit les possibilités de participation et de leadership par le biais de la recherche, de la défense des intérêts, de la programmation communautaire et d'un large éventail de partenariats de collaboration. La Women's Sports Foundation a influencé positivement la vie de millions de jeunes, d'étudiantes-athlètes du secondaire et du cégep, d'athlètes de haut niveau et d'entraîneuses. Nous bâtissons un avenir où chaque fille et chaque femme pourra #ContinuerÀJouer et bénéficier des bienfaits de la pratique du sport tout au long de la vie. All girls. All women. All sports ® (Toutes les filles. Toutes les femmes. Tous les sports.) Pour en savoir plus sur la Women's Sports Foundation, visitez le www.WomensSportsFoundation.org.

