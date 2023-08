BDO Canada annonce deux partenariats visant à améliorer l'accessibilité et l'inclusion en milieu de travail





L'Outil d'évaluation de l'accessibilité établira les règles de base en matière d'accessibilité en milieu de travail au Canada

TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - BDO Canada a annoncé aujourd'hui son partenariat avec deux organismes sans but lucratif, l'Institut de recherche et de développement sur l'inclusion et la société (« IRIS ») et l'Institut national canadien pour les aveugles (« INCA »), dans le cadre duquel il mettra en oeuvre des initiatives salutaires pour tous les Canadiens handicapés.

« BDO Canada poursuit sa démarche en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et s'est engagé à avoir une incidence positive sur le milieu de travail canadien, plus précisément en soutenant les personnes handicapées et en améliorant l'accessibilité au travail », indique Max Brault, directeur principal au sein des Services-conseils en gestion chez BDO Canada. « Ces deux partenariats montrent l'engagement du cabinet à combler les lacunes importantes dans le cycle d'approvisionnement et à éliminer les obstacles à l'accessibilité en milieu de travail. »

Il y a un manque criant de programmes et d'initiatives ayant pour objectif l'amélioration de l'accessibilité en milieu de travail partout au pays. Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité réalisée par Statistique Canada en 2017, les personnes handicapées sur le marché du travail sont sous-représentées en raison des obstacles rencontrés dans le cycle d'approvisionnement et en milieu de travail.

BDO Canada créera avec l'IRIS un outil de vérification unique en son genre qui établira les règles de base en matière d'accessibilité en milieu de travail. Cet outil spécialisé permettra aux employeurs de cerner les obstacles et de trouver des solutions à l'accessibilité dans leur milieu de travail. Le projet comprend également la mise au point d'un Modèle d'évaluation des pratiques d'emploi en matière d'inclusivité des personnes handicapées pour soutenir davantage les employeurs dans l'amélioration de l'accessibilité.

« Les personnes handicapées ne sont pas prises en compte lorsqu'on parle d'accessibilité en milieu de travail. Ce partenariat et ce projet visent à remédier à cette situation au Canada », affirme le directeur général d'IRIS, Michael Bach. « Nous sommes ravis de collaborer avec BDO à l'élaboration d'un outil et d'un modèle qui permettront aux employeurs canadiens de créer un milieu de travail accessible à tous, y compris aux Canadiens handicapés. »

L'Outil d'évaluation de l'accessibilité de même que le Modèle de vérification des pratiques d'emploi en matière d'inclusivité des personnes handicapées sont en cours d'élaboration et devraient être prêts à la fin de 2024. Ils sont généreusement financés par le programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité d'Emploi et Développement social Canada.

L'INCA et BDO Canada unissent leur force dans un projet de recherche visant à évaluer l'accessibilité des processus d'approvisionnement pour le gouvernement du Canada.

« Nous espérons que ce projet novateur permettra de cerner les obstacles dans le cycle d'approvisionnement du gouvernement fédéral et de formuler des recommandations utiles destinées à élaborer des pratiques d'achat de biens et de services plus accessibles et inclusives », indique le Dr Mahadeo Sukhai, chef de l'accessibilité et vice-président à la recherche et aux affaires internationales d'INCA. « En tant que l'un des principaux employeurs au Canada, le gouvernement canadien a le pouvoir de faire de l'accessibilité une priorité et de contribuer au changement dans nos collectivités. Nous sommes ravis de nous associer avec BDO Canada en vue de soutenir les efforts d'amélioration de l'accessibilité du cycle d'approvisionnement du gouvernement fédéral. »

L'INCA et BDO croient que le Modèle sera prêt en 2024 et publieront un rapport conjoint avant son lancement.

