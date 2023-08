Xinhua Silk Road : Lancement du forum international sur l'agriculture biologique de Chehe à Datong, dans le nord de la Chine pour promouvoir le développement agricole de haute qualité





BEIJING, 23 août 2023 /CNW/ - Le dixième forum international sur l'agriculture biologique de Chehe a été lancé le 19 août à Datong, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine.

Le forum, dont le thème est « L'agriculture biologique favorise un développement rural harmonieux », a attiré plus de 200 spécialistes, universitaires et praticiens de renom dans les domaines de l'agriculture biologique et de la revitalisation rurale provenant de Chine et de l'étranger.

Le développement agricole de Datong en tant que base d'approvisionnement de produits agricoles de haute qualité a maintenu sa tendance au cours des dernières années.

Le comté de Lingqiu, qui est situé dans la zone principale de croissance des cultures de la ville de Datong, est un important producteur de céréales de qualité supérieure en Chine.

Depuis 2013, le comté de Lingqiu a adopté le développement de l'agriculture biologique comme un moyen important de promouvoir la réforme structurelle de l'offre agricole et de réaliser la modernisation de l'agriculture, et a activement exploré l'intégration de la production agricole, de la vie et de l'écologie.

À l'heure actuelle, le comté a construit des installations de production d'aliments biologiques de 30 000 mu, dont 13 installations certifiées biologiques couvrant une surface de 10 000 mu. La valeur totale de production de l'agriculture biologique a atteint 500 millions de yuans.

Lors du forum, le comté de Lingqiu a été désigné « ville natale de l'agriculture biologique » conjointement par la World Rural Revitalization Conference, la China Organic Conference et le comité organisateur du forum international sur l'agriculture biologique de Chehe à Datong, en Chine. La cérémonie de communication mondiale de la marque a également eu lieu lors de l'événement. De plus, cinq comtés et districts, dont le comté de Lingqiu, le comté de Yang de la province du Shaanxi, le comté de Wanzai de la province du Jiangxi, le comté de Xichong de la province du Sichuan et le district de Xiashan de la ville de Weifang, dans la province du Shandong, ont signé un accord concernant un mouvement coopératif d'agriculture biologique dans les comtés et ont publié une déclaration commune sur la coopération en matière d'agriculture biologique.

Le forum international sur l'agriculture biologique de Chehe à Datong, en Chine a eu lieu pendant 10 années consécutives depuis 2014, Il est devenu une importante rencontre annuelle et une plateforme importante pour l'échange de réalisations théoriques et techniques de pointe dans le domaine de l'agriculture biologique.

