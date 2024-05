Québec alloue 4 M$ au C3E pour la commercialisation de technologies québécoises dans le domaine de la transition énergétique





QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de quatre?millions de dollars sur trois ans au Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E) afin d'accélérer la commercialisation de technologies québécoises dans le domaine de la transition énergétique.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouveau fonds d'investissement créé par le C3E sera consacré aux technologies de la transition énergétique dans les domaines des transports, des bâtiments et de l'industrie. En offrant aux entreprises innovantes un accès vital à des ressources financières, le C3E facilitera également l'accès à des réseaux d'affaires stratégiques et renforcera leur expertise commerciale. Un montant de 500 000 $ sera ainsi consacré à l'essor du Corridor économique de la transition énergétique France/Québec, inauguré par le C3E en 2022. Ce partenariat outre-Atlantique a été créé afin de faciliter les échanges, le partage d'expertise et les occasions commerciales entre le Québec et la France dans le domaine de la transition énergétique.

« Nous sommes fiers de soutenir le C3E dans son rôle de catalyseur pour la commercialisation de technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le financement des entreprises émergentes dans les secteurs de la transition énergétique est un levier essentiel pour la création d'une économie durable au Québec. La collaboration renforcée avec la France élargira encore davantage les solutions disponibles pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le C3E, grâce à M. Donald Angers et son équipe, est grandement reconnu pour son professionnalisme et sa rigueur dans l'analyse des projets qui leur sont soumis. C'est avec enthousiasme que nous les avons accompagnés dans le cheminement de ce dossier. Cette annonce vient confirmer la grande valeur du modèle développé à Shawinigan par le C3E et qui suscite un fort intérêt outre-Atlantique. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Cet apport du gouvernement du Québec s'inscrit merveilleusement bien dans la croissance du C3E et le développement de son Corridor économique de la transition énergétique France/Québec. De surcroît, il permet d'ajouter de la reconnaissance en confirmant la position essentielle de cet OBNL voué exclusivement au soutien de la commercialisation des innovations des jeunes pousses québécoises. »

Donald Angers, président-directeur général, C3E

