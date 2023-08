Avis - Santé Canada avise les consommateurs que plusieurs produits de santé non homologués pourraient présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 23 août 2023 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Pacific Fresh Food Market 4734, rue Jane North York (Ontario) Produit retiré du marché Black Panther L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Super 500k L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de lévodopa et de prastérone. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Blue Rhino Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de sildénafil. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Magnum XXL 500K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de lévodopa et de prastérone. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Magnum XXL 9800 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de lévodopa et de prastérone. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 900K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de lévodopa et de prastérone. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rhino X 69 Gold 500k L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rhino X 69 Silver 500K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Produits de santé non homologués utilisés pour le traitement de problèmes cutanés Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Crème Betnovate-N Cream (traitement cutané) La présence de valérate de bétaméthasone est mentionnée sur l'étiquette. Global Choice Foods Ltd. 150 Rainbow Creek Drive Vaughan (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail HADO LABO Gokujyun Hatomugi Blemish + Oil Control (traitement cutané) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette. Sukoshi Mart 1800, avenue Sheppard Est North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail HADO LABO Gokujyun Trouble Care Skin Conditioner (traitement cutané) La présence d'acide aminocaproïque est mentionnée sur l'étiquette Sukoshi Mart 1800, avenue Sheppard Est North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

23 août 2023

