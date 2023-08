Les Canadiens laissent leur portefeuille à la maison pour effectuer des transactions mobiles et sans contact par Débit Interac alors qu'elles ont augmenté de 53 % au cours de la dernière année





Le sondage Interac sur les tendances en matière de paiements montre que la génération Z exerce une influence sur les habitudes de paiement de leurs parents de la génération X, puisque le service Débit Interac pour les paiements mobiles atteint 1 milliard de transactions.

TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - Les Canadiens comptent de plus en plus sur leur téléphone. Les données d'Interac révèlent une hausse de 53 % de l'utilisation du Débit InteracMD pour les paiements mobiles sans contact dans les magasins et une augmentation de 17 % de son utilisation pour les achats de commerce électronique entre août 2022 et juillet 2023. Pour la première fois sur une période de 12 mois, plus d'un milliard de ces transactions mobiles ont été effectuées.

«?Les Canadiens sont passés au sans contact dès le début de la pandémie, mais nos données montrent que les consommateurs vont maintenant plus loin, car les paiements mobiles se généralisent, en particulier parce que les jeunes Canadiens incitent leur entourage à faire de même?», a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac Corp. «?Les paiements par carte de débit constituent toujours un mode de paiement privilégié pour les Canadiens, et ce même si les transactions en magasin et le commerce électronique prennent de nouvelles formes.?»

Selon un récent sondage Interac, près de huit adultes de la génération Z sur dix (78 %) paient à l'aide de leur téléphone intelligent, devançant de loin les groupes démographiques plus âgés, y compris la génération de leurs parents, la génération X (42 %). Si les Canadiens de la génération X semblent plus préoccupés par la sécurité des paiements mobiles et sans contact, leurs enfants influencent leurs habitudes de paiement. Quatre membres de la génération X sur dix (41 %) sondés n'adoptent les options de paiement qu'après avoir vu des amis et des membres de leur famille les utiliser, tandis que la moitié des répondants de la génération Z (52 %) ont appris à des membres plus âgés de leur famille à payer avec leur téléphone.

«?Interac innove pour faciliter la vie des Canadiens. Nous explorons les différentes façons dont les Canadiens se connectent à l'économie numérique, qu'il s'agisse de faire des achats, de payer leurs titres de transport ou de soutenir les petites entreprises?», a ajouté M. Keliehor.

Aperçu des dépenses:

Génération débit : Parmi les Canadiens de la génération Z qui effectuent des achats avec leur téléphone intelligent, plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) préfèrent payer par débit. Les trois quarts des membres de la génération Z (76 %) estiment que les Canadiens devraient toujours avoir la possibilité d'utiliser le débit lorsqu'ils effectuent leurs achats en ligne, sur une application ou en magasin.

Les transactions Débit Interac sans contact sur appareil mobile dans les stations-service ont augmenté de 48 % au cours des 12 derniers mois.

: Les Canadiens qui partent à la découverte du pays cet été gardent toujours leur téléphone à portée de main. Les transactions Débit sans contact sur appareil mobile dans les stations-service ont augmenté de 48 % au cours des 12 derniers mois. Plaisir en plein air : La tendance se poursuit sur la terrasse. Les achats par Débit Interac sans contact sur appareil mobile ont augmenté de 63 % au cours des 12 derniers mois dans les restaurants et les endroits pour manger, puis de 40 % au niveau de la restauration rapide.

Près des deux tiers des Canadiens interrogés (63 %) s'attendent à ce qu'il soit bientôt normal de quitter la maison sans portefeuille physique, sachant que l'on peut payer avec un téléphone intelligent ou une montre intelligente. En date de ce mois-ci, les usagers de la TTC en Ontario peuvent payer leur trajet avec Débit Interac en utilisant leur téléphone ou leur carte de débit physique. Cette nouvelle option devrait favoriser la croissance des transactions mobiles dans les mois à venir. Pour en savoir plus sur la configuration des paiements sans contact avec le service Débit Interac sur votre téléphone intelligent, cliquez ici. Pour en savoir plus sur ces tendances en matière de paiement, consultez L'Inter'Actu.

À propos du nouveau sommet de transactions Interac

Plus d'un milliard de transactions Débit Interac sans contact sur appareil mobile et dans une application ont été effectuées avec le Fournisseur de service de jeton (FSJ) Interac, ce qui constitue un véritable record de volume de transactions sur une période de 12 mois (d'août 2022 à juillet 2023). Ce service exclusif de génération et de gestion de jetons a été développé par Interac pour remplacer le numéro de compte primaire (PAN) d'un consommateur par un jeton sécurisé composé d'une séquence unique et aléatoire de chiffres. Cela permet au consommateur d'effectuer un achat sans exposer ses informations financières, ce qui réduit considérablement le risque de fraude tout en rendant le paiement simple et pratique pour les consommateurs.

À propos du sondage

Hill+Knowlton Stratégies a utilisé les services de panel de Morning Consult pour sonder 1?502 Canadiens au cours de la période du 16 au 18 juin 2023. L'échantillonnage a été effectué selon des quotas d'âge, de sexe et de région. La durée du sondage était de 7 minutes. Les données ont été pondérées selon l'âge, le sexe et la région en fonction des données du recensement de 2016. Une marge d'erreur associée pour un échantillon sélectionné au hasard est de n=1?502 serait de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

