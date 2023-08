« N'oubliez pas. Le 23 août » - Campagne internationale de sensibilisation et d'éducation sur les victimes des régimes totalitaires





VARSOVIE, Pologne, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 23 août marque la « Journée européenne du souvenir » consacrée aux victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires, instituée il y a 15 ans par le Parlement européen à l'occasion de l'anniversaire du Pacte germano-soviétique. Cet accord symbolique entre deux États totalitaires, représentant le régime nazi et le régime communiste, a donné lieu à une tragédie pour des millions de personnes. Comme les années précédentes, le Réseau européen Mémoire et Solidarité (REMS) vous invite à participer à sa campagne internationale de sensibilisation et d'éducation intitulée « Remember. August 23 » (N'oubliez pas. Le 23 août), afin de faire connaître aux Européens les conséquences tragiques de ces événements.

L'accord conclu entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique en 1939 n'a pas seulement déclenché la Seconde Guerre mondiale, il a aussi engendré des conséquences : déportations massives et génocide, travail forcé, crimes de guerre, holocauste et nettoyage ethnique. De nombreuses nations européennes ont été durablement assujetties et ont subi des pertes territoriales, matérielles et personnelles. La campagne « N'oubliez pas. Le 23 août » appelle à la fois à marquer durablement cette date symbolique dans notre mémoire et à se pencher sur le sort des personnes dont la vie a été marquée par la lutte contre les régimes totalitaires. C'est le rôle, entre autres, des courtes vidéos consacrées à l'histoire de personnes originaires de diverses régions d'Europe.

Le héros de l'édition de cette année est Borys Romanchenko (1926-2022), un activiste ukrainien, rescapé de l'Holocauste, prisonnier des camps de concentration et victime de l'agression russe contre l'Ukraine. Au cours des dernières années, le Réseau européen Mémoire et Solidarité a préparé des vidéos sur le destin de Kazimierz Moczarski, Mala Zimetbaum et Edek Gali?ski, W?adys?aw Bartoszewski, Doina Cornea, Iava Lase, Jaan Kross, Milada Horákova, Juliana Zarchi, et Péter Mansfeld. Toutes leurs biographies ont en commun une position proactive en matière de défense de la vérité et de la dignité humaine.

Les vidéos sont accompagnées d'une campagne médiatique et extérieure dans les centres des capitales européennes, notamment Varsovie, Vilnius et Berlin. Le Réseau européen Mémoire et Solidarité a également préparé un guide spécial pour la commémoration du 23 août et des pin's avec une bande noire à porter en souvenir des millions de victimes des régimes totalitaires. Les pin's sont disponibles au bureau du REMS au 37 rue Zielna à Varsovie et dans certains établissements qui ont rejoint la campagne.

Les vidéos sur les héros, le guide de commémoration, la liste des lieux de distribution des pin's et des articles historiques et éducatifs sont disponibles à l'adresse : https://enrs.eu/august23

Dans le cadre de la campagne, le REMS présentera et distribuera des pin's lors de la 19e session de sélection nationale du Parlement européen des jeunes (PEJ) à ?ód?.

Le Réseau européen Mémoire et Solidarité est une entreprise internationale dont l'objectif est de façonner le discours sur l'histoire européenne des 20e et 21e siècles et sur les méthodes de commémoration, en mettant l'accent sur la période des dictatures, des guerres et de la résistance sociale à l'asservissement.

22 août 2023 à 16:09

