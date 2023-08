Wemade organise une série d'événements spéciaux pour fêter le deuxième anniversaire du lancement mondial de MIR4 !





MIR4, le MMORPG à succès de Wemade, organise une série d'événements à partir du 22 août pour fêter le deuxième anniversaire de son lancement.

Le « Gold Goblin's Gold Ingot Exchange Shop » sera ouvert jusqu'au 11 septembre. Les joueurs pourront apporter les « Mir Gold Ingot » obtenus en chassant des monstres via les PNJ « Second Anniversary Gold Goblin » situés dans chaque grande ville, pour les échanger contre divers objets tels que des « Tier II Secondary Weapons and Earrings », « Legendary Divine Dragon's Enhancement Stone » et « Second Anniversary Dragon God Badge ».

De plus, avec l'événement « Divine Dragon's Blessing », les joueurs auront à nouveau l'occasion de combiner des objets de grade élevé qu'ils n'ont pas réussi à combiner auparavant. Les joueurs pourront également obtenir des objets tels que la « Legendary Constitution Enhancement Box » et la « Legendary Promotion Material Box » lors de l'événement « Second Anniversary Goblin 14-Day Check-in » jusqu'au 18 septembre.

L'événement « Divine Dragon's Surprise Gift » se déroulera pendant trois jours à partir du 26 août. Les joueurs pourront obtenir des « Vigor Pill », des « Divine Dragon's Surprise Gift Chest » et bien plus encore en se connectant aux heures indiquées.

Un nouveau contenu de guerre, « Altar of Black Dragon », sera accessible via le Domination Server de MIR4. Les joueurs pourront profiter d'un contenu JcJ passionnant en défendant l'« Altar of Black Dragon » intégré aux « Domination Labyrinth », « Black Dragon Valley » et « Tower of Black Dragon » contre d'autres clans. Si l'autel est défendu avec succès, la défense bénéficiera de puissants buffs de clan qui démultiplieront l'EVA, l'Antidemon Power et l'Accuracy, en fonction du lieu où l'autel est construit.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

22 août 2023 à 09:05

