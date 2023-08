Tecsys est reconnue dans le rapport Gartner® 2023 sur les capacités critiques pour les systèmes de gestion d'entrepôt





MONTRÉAL, Le 22 août 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file du secteur des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui que sa plateforme Elitetm WMS a été reconnue dans le rapport Gartner®2023 sur les capacités critiques pour les systèmes de gestion d'entrepôts (WMS).

Gartner décrit le rapport sur les capacités critiques comme un outil permettant de « choisir le bon WMS pour vos opérations en utilisant les neuf capacités critiques mises en évidence dans cinq cas d'utilisation différentes pour répondre de manière appropriée à vos niveaux de complexité et de sophistication opérationnelles. »

« Nous sommes fiers d'avoir été reconnus dans le rapport Gartner®2023 sur les capacités critiques pour les systèmes de gestion d'entrepôts, et nous considérons qu'elle reflète nos efforts continus pour fournir à nos clients WMS les fonctionnalités avancées dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leur chaîne d'approvisionnement », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nous sommes convaincus que notre plateforme est bien alignée sur les besoins évolutifs du marché, notamment la facilité d'utilisation, l'extensibilité pour l'intégration des technologies émergentes, et l'analyse avancée pour le contrôle et la visibilité. »

Tecsys a le plaisir de fournir une copie gratuite du rapport. Téléchargez votre exemplaire aujourd'hui : https://hubs.ly/Q01_C4js0.

Elitetm WMS

Elitetm WMS fait partie de la suite plus large de solutions Tecsys construites sur une plateforme intégrée et numérique conçue pour simplifier les opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement. Cette plateforme sans code/à code réduit présente une architecture extensible et des règles configurables par l'utilisateur afin d'offrir un haut degré d'adaptabilité du système qui répond à des exigences opérationnelles uniques et permet une automatisation indépendante des fournisseurs. Le portefeuille Elitetm comprend des solutions ERP de distribution, de gestion d'entrepôt, de gestion du transport, de gestion des livraisons, de gestion des stocks en pharmacie, de point d'utilisation et d'analyse, et il est conçu pour équiper les entreprises avec la technologie et l'expertise nécessaires à l'exécution transparente des opérations, à l'automatisation des processus et à l'amélioration significative des niveaux de service pour les clients.

Tecsys est très fière de sa proposition de valeur de bout en bout au marché de la santé, dans laquelle Elitetm WMS et la plateforme Elitetm Healthcare servent de technologies unificatrices. La société fait évoluer son portefeuille de produits dédiés à ce secteur depuis plus d'une décennie, et a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité de réception hospitalière, intégrant ainsi les opérations de la chaîne d'approvisionnement depuis le quai de réception jusqu'au point d'intervention. Ce portefeuille est conçu pour s'adapter à une gamme complète de flux de travail de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, y compris aux opérations infirmières et périopératoires, à la pharmacie et à la distribution médico-chirurgicale, à la gestion des stocks pour les patients ambulatoires et plus encore. Ceci, associé à l'adhésion de Tecsys aux programmes DSCSA (Drug Supply Chain Security Act) et 340B, élargit l'écart de capacités entre la plateforme Elitetm Healthcare de Tecsys et d'autres solutions ponctuelles sur le marché. En outre, les partenariats industriels stratégiques permettent aux systèmes de santé de relever plus facilement que jamais les défis de leur chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Grâce à l'investissement et à l'innovation, les solutions Tecsys jouent un rôle essentiel dans la transformation et la revitalisation de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé aux États-Unis.

Avis de non-responsabilité de Gartner :

Gartner, Critical Capabilities for Warehouse Management Systems, 27 July 2023, Simon Tunstall, et. al.?

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

