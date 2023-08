Thales lance un service de sécurité des paiements numériques pour accélérer l'adoption d'infrastructure de paiement dans le cloud





Thales annonce aujourd'hui le lancement de Thales payShield Cloud HSM, un service de sécurité des paiements numériques par abonnement. Développé à partir de sa technologie de pointe payShield 10K de module de sécurité matériel (HSM), ce nouveau service permet d'aider les clients à accélérer l'adoption d'une infrastructure de paiement basée sur le cloud.

Transférer le savoir-faire en matière de paiement HSM dans le cloud

Depuis plus de 30 ans, les HSM de paiement Thales contribuent à la protection des clés de chiffrement et des données sensibles, afin de faciliter les processus de paiement sécurisés - en ligne et en personne. S'appuyant sur le succès à long terme des déploiements de HSM de paiement sur site de Thales présents dans le monde entier, le nouveau service offre un déploiement rapide, une flexibilité améliorée et une intégration transparente des principaux fournisseurs de cloud tels que Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Le service payShield Cloud HSM peut être utilisé dans le cadre de déploiements hybrides, permettant aux clients existants de transférer à leur rythme n'importe quelle application dans le cloud, tout en évitant de perturber leur infrastructure HSM sur site. Le service peut être déployé en quelques minutes, offrant ainsi à l'utilisateur le meilleur niveau de sécurité et de confiance et, une séparation des tâches et des fonctions instantanées répondant aux besoins des principaux réseaux de paiement tels qu'American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay et Visa.

Flexibilité sans compromis sur la sécurité

Le service HSM de payShield Cloud est un moyen alternatif pour les entreprises de répondre à leurs besoins en matière de sécurité des paiements. Il simplifie le partage des HSM de production entre plusieurs sites et applications, permettant d'ajouter rapidement des HSM supplémentaires à des fins capacitaires, de résilience et de sauvegarde. Le service est actuellement pris en charge par plusieurs centres de données aux États-Unis et dans l'Union européenne. D'autres centres sont en cours de préparation, ce qui aidera les entreprises à faire face à la problématique croissante de la souveraineté des données. Ces centres de données sont conformes aux normes d'audit de sécurité des données critiques, y compris la sécurité PCI PIN essentielle pour le traitement des paiements.

« Dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les zones géographiques, les services numériques passent progressivement d'offres sur site à des offres basées sur le cloud. Les solutions de paiement ne font pas exception », a déclaré Todd Moore, vice-président des produits de sécurité des données chez Thales. « Notre service payShield 10K HSM basé sur le cloud offre une nouvelle solution flexible facilitant les paiements numériques et en face à face. Cette nouvelle offre assure les performances exceptionnelles que les clients attendent de nos plateformes HSM de paiement, y compris des opérations à faible latence avec les principales plateformes dans le cloud ».

« Dans la continuité de nos décennies de collaboration avec Thales, Prime Factors a testé avec succès son système de sécurité des cartes bancaires (BCSS) avec le service HSM de Thales payShield Cloud », a déclaré Jose Diaz, vice-président, Produits et Services chez Prime Factors. « Non seulement nos clients BCSS sont en mesure de tirer parti de toutes les fonctionnalités de payShield dans le cloud, mais ils peuvent également le faire de manière transparente avec les HSM de payShield dans des environnements hybrides. BCSS permet un contrôle facile et flexible de l'utilisation des HSM de paiement de Thales sur site et dans le cloud - en désignant des fonctionnalités spécifiques dans un environnement ou un autre ou en équilibrant la charge des fonctionnalités entre le cloud et les HSM payShield locaux ».

Disponibilité

Le service payShield Cloud HSM est disponible dès maintenant pour les clients de Thales migrant vers un environnement multi-cloud ou adoptant une approche hybride, ainsi que pour les nouveaux clients à la recherche d'une approche de sécurité des paiements pour les services cloud. Pour les clients existants de payShield, le service offre une compatibilité ascendante totale avec les HSM payShield sur site, y compris tout code personnalisé existant.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur payShield Cloud HSM (thalesgroup.com)

A propos de Thales Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

