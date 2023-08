Jakob Chychrun s'associe au Casino Rideau Carleton, Futur Hard Rock en tant qu'ambassadeur de la communauté





Premier partenariat communautaire officiel pour le nouveau défenseur des Sénateurs d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 21 août 2023 /CNW/ - Alors que l'excitation monte autour de ce qui sera le tout premier hôtel et casino Hard Rock du Canada, Jakob Chychrun, le défenseur de 25 ans arrivé chez les Sénateurs d'Ottawa le 1er mars, devient le nouvel ambassadeur communautaire du Casino Rideau Carleton, Futur Hard Rock.

À ce titre, Jakob travaillera avec l'équipe de Hard Rock Ottawa afin de mettre en lumière des initiatives locales, y compris autour d'un sujet particulièrement important pour les deux partenaires : la santé mentale. Dans le cadre de ce partenariat, Jakob fera aussi des apparitions et participera à différents événements VIP, notamment des dîners, des parties de golf et d'autres événements exclusifs.

Cette alliance apparaît assez logique pour le défenseur, qui a grandi dans le sud de la Floride, berceau de Hard Rock International, et dont le père Jeff Chychrun, lui-même ancien joueur de la LNH, est né près d'Ottawa, à LaSalle (Québec).

« Je suis ravi de m'associer à une marque mondialement reconnue, qui continue à façonner l'avenir du divertissement. C'est un véritable privilège pour moi de rejoindre l'équipe des athlètes de renom partenaires de l'équipe de Hard Rock International. »

Jakob Chychrun rejoint le Casino Rideau Carleton, futur Hard Rock à un moment-charnière, alors que le complexe entame les travaux d'extension de deux ans qui le verront se transformer pour devenir le tout premier hôtel et casino Hard Rock du Canada.

Helen MacMillan, directrice générale du Casino Rideau Carleton, futur Hard Rock, a commenté le nouveau partenariat : « Nous sommes ravis d'accueillir Jakob au sein de la grande famille Hard Rock, deux ans avant l'ouverture de l'hôtel et casino Hard Rock d'Ottawa. Originaire de Boca Raton, Jakob est familier des valeurs de convivialité et d'hospitalité de la marque Hard Rock, et il est impatient de nous aider à la faire connaître à un plus grand nombre de Canadiens. »

Au sujet des initiatives soutenues à travers le partenariat : « Le travail mutuel que nous prévoyons d'entreprendre pour sensibiliser aux initiatives en matière de santé mentale est en parfaite adéquation avec notre raison d'être. Il s'agit véritablement d'un partenariat gagnant-gagnant pour la communauté. »

Pour son premier acte en tant qu'ambassadeur communautaire, Jakob a participé à un grand événement VIP samedi soir, au cours duquel il a remis un chèque de 10 000 dollars à la Société Alzheimer.

Depuis 2000, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a versé environ 95 millions de dollars à la ville d'Ottawa au titre de l'accueil du Casino Rideau Carleton dans la région de la capitale du Canada. Le casino investit plus d'un million de dollars supplémentaires chaque année dans des parrainages et associations à but non lucratif au profit des communautés locales et de leurs membres. Le soutien des Sénateurs d'Ottawa fait partie de ces partenariats productifs.

« En tant que nouveau membre des Sénateurs d'Ottawa et étant donné mon attachement à la région, il me tenait à coeur d'établir des liens avec la communauté locale. Je suis heureux de me lancer avec Hard Rock. »

En collaboration avec son partenaire, OLG, le Casino Rideau Carleton, Futur Hard Rock continue de promouvoir le jeu responsable à travers son centre « PlaySmart » (Jouez sensé), qui met à la disposition des joueurs des informations et des outils leur permettant de développer des habitudes de jeu positives et responsables.

Photos hautes résolution

À propos du Casino Rideau Carleton:

Le Casino Rideau Carleton a officiellement ouvert ses portes au public le 1er septembre 1962; il a été le tout premier circuit ovale de 5/8 de mille au Canada, et occupe depuis lors une place importante dans la communauté des courses attelées de l'Ontario. Depuis l'ajout du centre de jeu en février 2000, la Ville d'Ottawa a reçu environ 6 millions de dollars par an et plus de 93 millions de dollars au total en paiements pour avoir accueilli le Casino Rideau Carleton dans la région de la capitale du Canada. Plus d'un million de dollars supplémentaires sont investis chaque année dans des parrainages et associations à but non lucratif à l'échelle locale, au profit des collectivités de la région et de leurs habitants. En mai 2017, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a choisi Hard Rock Ottawa comme nouveau partenaire de casino pour ce site. Ce partenariat entre HR LP (propriété de Hard Rock International) et RCR Investor Inc. (propriété de Rideau Carleton Raceway Holdings Limited) a pour but de construire une installation de jeu et de divertissement à la fine pointe de la technologie, qui amènera bientôt la marque emblématique Hard Rock à Ottawa et animera la ville comme jamais auparavant. L'installation est un moteur important de la création d'emplois et devrait employer plus de 700 résidents de la région une fois l'expansion achevée. Le Casino Rideau Carleton est exploité par Hard Rock International et administré par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario. Pour plus d'information sur le Casino Rideau Carleton, rendez-vous au www.rideaucarletoncasino.com.

À propos de Hard Rock ® :

Hard Rock International (HRI) est l'une des entreprises les plus reconnues à l'échelle mondiale. Elle est présente dans plus de 70 pays et compte 290 établissements, dont des hôtels, des casinos, des Rock Shops®, des salles de spectacles et des cafés, qu'elle possède, administre ou dont elle détient la licence. En 2020, HRI a également créé la coentreprise Hard Rock Digital, une plateforme qui permet d'effectuer des paris sportifs en ligne et en personne, ainsi que de participer à des jeux en ligne. Tout a commencé avec une guitare d'Eric Clapton. Aujourd'hui, Hard Rock possède la plus grande et la plus précieuse collection de souvenirs musicaux authentiques au monde. En effet, elle compte plus de 87?000 articles, qui sont exposés dans tous ses établissements à travers le monde. En 2023, pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années, les hôtels Hard Rock ont été classés au premier rang pour la satisfaction exceptionnelle des clients, selon l'étude North America Hotel Guest Satisfaction Study (étude sur la satisfaction des clients des hôtels en Amérique du Nord) de J.D. Power. Hard Rock a également été désigné par Forbes comme un des meilleurs employeurs au monde; un des meilleurs employeurs en ce qui concerne les femmes, la diversité et les nouveaux diplômés; une des meilleures marques en ce qui concerne la vocation sociale; une des meilleures entreprises en matière d'expérience client; et un des meilleurs grands employeurs dans les secteurs du voyage et des loisirs, du jeu et du divertissement. En 2021, HRI est devenue la première entreprise privée du secteur du jeu à être désignée, par Deloitte Private et The Wall Street Journal, comme la société la mieux dirigée aux États-Unis, et a depuis reçu cette mention à trois reprises. Lors des Global Gaming Awards de 2022, Hard Rock a été nommé exploitant physique de l'année pour la deuxième fois en quatre ans. En 2021, Hard Rock Hotels & Casinos a obtenu la première place selon le Casino Gaming Executive Satisfaction Survey (sondage sur la satisfaction des directeurs de casinos) mené par Bristol Associates Inc. et Spectrum Gaming Group. Cette place lui a été attribuée six fois au cours des sept dernières années. Hard Rock International détient actuellement des cotes d'investissement de la part des principales agences de cotation des investissements : S&P Global Ratings (BBB) et Fitch Ratings (BBB). Pour obtenir de plus amples informations sur Hard Rock International, visitez les sites www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

SOURCE Casino Rideau Carleton, Futur Hard Rock

21 août 2023 à 09:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :