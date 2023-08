Mysthera Therapeutics se lance dans le développement de thérapies de premier ordre contre les maladies auto-immunes





Capital d'amorçage de Forty51 Ventures pour faire progresser la gamme d'inhibiteurs de la kinase pan-PIM

BÂLE, Suisse, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Mysthera Therapeutics AG, une société qui développe des traitements oraux de premier ordre pour traiter les maladies auto-immunes complexes, s'est lancée aujourd'hui avec un capital d'amorçage de 3,5 millions de dollars provenant de l'investisseur fondateur Forty51 Ventures. Le capital sera utilisé pour faire progresser son portefeuille d'inhibiteurs de kinases pan-PIM au stade préclinique, afin de moduler de manière unique les fonctions des cellules immunitaires à plusieurs niveaux.

Les kinases PIM sont des kinases d'entrée dans de multiples lignées de cellules immunitaires (y compris les cellules effectrices B et T) qui entraînent une inflammation excessive. Un taux élevé de kinases PIM peut en outre contribuer à la formation et au maintien de structures lymphoïdes tertiaires (SLT) qui sont associées à la gravité et à la progression de la maladie.

Les maladies auto-immunes touchent plus de 23 millions de personnes rien qu'aux États-Unis. Malgré les progrès récents et les nouvelles options thérapeutiques, d'importants besoins restent à satisfaire en raison des faibles taux de réponse et des profils de sécurité défavorables des médicaments actuellement disponibles.

L'équipe de direction et le conseil d'administration fondateurs de Mysthera apportent une expérience considérable, un leadership et une expérience réussie en matière de recherche et de développement.

« En nous appuyant sur notre expertise approfondie de la kinase PIM et de l'immunologie, nous poursuivons une approche hautement différenciée pour lutter contre les maladies auto-immunes complexes. Nous sommes convaincus que cette approche débouchera sur de nouveaux traitements qui changeront la vie des patients dans le monde entier », a déclaré Darren Cunningham, cofondateur et directeur général de Mysthera Therapeutics.

« L'inhibition de la PIM touche de manière très critique les cellules B et T effectrices sur le site de l'inflammation et inhibe leur activation », a ajouté le Dr Stefan Haak, cofondateur et vice-président de la recherche et du développement chez Mysthera Therapeutics. « Notre approche est idéalement positionnée pour réduire au silence les échanges essentiels entre ces cellules, empêchant ainsi la formation de SLT pathogènes associées à des maladies plus érosives. »

À propos de Mysthera Therapeutics

Mysthera Therapeutics AG a été fondée à Bâle, en Suisse, par Forty51 Ventures en 2023. Mysthera a l'intention de remodeler le paysage thérapeutique des maladies auto-immunes en adoptant une approche thérapeutique unique en son genre. L'inhibition de la kinase PIM module de manière unique et sélective la fonction des cellules immunitaires dans de multiples lignées associées à des maladies complexes. Le portefeuille de produits de la société comprend des inhibiteurs de la kinase PIM au stade préclinique, sous licence d'Inflection Biosciences Ltd. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mystheratx.com

À propos de Forty51 Ventures

Forty51 Ventures est une société de capital-risque basée à Bâle dont la stratégie principale est axée sur la création d'entreprises et les investissements précoces dans le domaine de la biotechnologie, avec un accent géographique sur la Suisse, la France et l'Allemagne. Forty51 Ventures dirige et co-dirige les premiers cycles de financement (amorçage et série A) de son portefeuille en pleine croissance, qui comprend à la fois des entreprises universitaires et des spin-outs pharmaceutiques et biotechnologiques.

