Inhalis Therapeutics SA franchit une étape importante avec le dépôt d'une demande de brevet

LUGANO, Suisse, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Inhalis Therapeutics SA , une société privée pionnière spécialisée dans les traitements inhalés avancés pour les maladies mortelles, est fière d'annoncer une avancée significative de par le dépôt d'une nouvelle demande de brevet sur INHAL-101, son principal actif. Cette démarche stratégique renforce le positionnement de la société et enrichit son portefeuille de propriété intellectuelle.

Le Dr Silvia Panigone, PDG d'Inhalis Therapeutics, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Le franchissement de cette étape cruciale est un moment de grande fierté pour Inhalis. Notre équipe dévouée s'est engagée sans relâche dans le développement d'INHAL-101, un inhibiteur tri-spécifique unique à base de petites molécules PI3K/mTOR/BRD4. Cette formulation révolutionnaire utilise la technologie brevetée des fluides supercritiques mSAS® et présente un profil convaincant pour relever les défis complexes de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). En inhibant sélectivement les principaux éléments pathogènes de la FPI au moyen d'un seul médicament inhalable, avec un excellent potentiel de sécurité, INHAL-101 offre la possibilité d'exploiter toute sa puissance pharmacologique pour en faire un médicament efficace et bien toléré. Cette récente demande de brevet renforce notre position concurrentielle et apporte une valeur ajoutée à Inhalis. Nous restons déterminés à poursuivre notre route et, plus important encore, à aider les personnes atteintes de FPI qui bénéficieront de notre engagement indéfectible. »

À propos Inhalis Therapeutics SA

Inhalis Therapeutics SA s'est engagée à développer des traitements inhalés révolutionnaires pour des maladies potentiellement mortelles. Une science solide et une technologie d'administration de pointe sont associées à une équipe de gestion expérimentée pour rechercher et développer de nouveaux traitements inhalés pour la fibrose pulmonaire idiopathique et d'autres maladies. L'actif principal, INHAL-101, une solution révolutionnaire pour la FPI, devrait commencer les essais cliniques au quatrième trimestre 2024. Le pipeline de la société comprend également INHAL-102, conçu pour le cancer du poumon, et d'autres actifs en phase de preuve de concept préclinique pour l'oncologie, les maladies fibrotiques et les infections pulmonaires.

21 août 2023

