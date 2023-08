YuanTech Solar a livré sa première cargaison de TOPCon à l'Espagne





SHANGHAI, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, YuanTech Solar, un nouveau fabricant de systèmes photovoltaïques en Chine, a annoncé qu'avec une qualité de produit et un service excellents, la société a signé un accord avec un distributeur bien connu à Valence, en Espagne, pour fournir des modules photovoltaïques à haut rendement TOPCon de type N.

L'Espagne dispose d'abondantes ressources en énergie solaire et Valence est connue comme la « ville du soleil » en Europe. Stimulée par de multiples facteurs tels que les avantages en termes de ressources lumineuses, de développement à faible émission de carbone et de demande d'électricité, l'Espagne promeut vigoureusement le développement de l'énergie solaire. Selon SOLARPOWER, l'Espagne est le plus grand marché européen avec une installation annuelle de 8,4 GW en 2022.

Compte tenu des caractéristiques du marché local et des tendances techniques, le distributeur espagnol a choisi les modules 72 cellules et 54 cellules entièrement noirs de la série TOPCon. Avec des avantages tels qu'un rendement élevé, une faible dégradation, un faible coefficient de température et une meilleure réponse à la lumière hebdomadaire, ces modules peuvent être utilisés dans tous les types de projets distribués.

M. Antonio Vivas, PDG du distributeur espagnol, a déclaré que c'était un grand honneur d'avoir l'occasion de coopérer avec YuanTech Solar, qui a toujours maintenu des normes professionnelles internationales, de la qualité des produits au service. À l'avenir, l'entreprise espère également coopérer à nouveau avec YuanTech Solar dans le cadre d'autres projets photovoltaïques espagnols qui peuvent être facilités afin de parvenir à une situation gagnant-gagnant.

« L'Espagne est un marché européen très important pour nous, et nous nous efforcerons de saisir les opportunités de développement des énergies renouvelables, d'améliorer constamment la qualité des produits et des services, et d'accroître les efforts d'expansion du marché pour servir davantage de clients et d'utilisateurs finaux. » a déclaré M. Xie Jian, PDG de YuanTech Solar.

À propos de YuanTech Solar

YuanTech Solar est une société technologique spécialisée dans la R&D, la fabrication, la vente et les services de produits photovoltaïques TOPCon de type N de nouvelle génération. La société a été créée en janvier 2022 et prévoit d'investir 1,5 milliard de yuans (environ 224 millions de dollars) pour construire une installation de production de modules photovoltaïques de 5 GW à Chuzhou, dans la province d'Anhui. La société s'est engagée à devenir un fournisseur d'énergie propre de classe mondiale, en adhérant à une approche axée sur le marché et en prenant l'innovation technologique comme moteur, dans le but de stimuler la transformation vers une énergie propre, à faible émission de carbone, sûre et efficace.

