Appel à projets pour le volet 2 du Programme de transport écoénergétique de marchandises





OTTAWA, ON, le 18 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient des initiatives qui permettent de créer de bons emplois tout en luttant contre les changements climatiques et en réduisant les coûts pour les consommateurs, par exemple des investissements dans la création d'un secteur des transports à faibles émissions qui tire parti des innovations technologiques et attire les investisseurs du monde entier.

Dans cette logique, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé aujourd'hui un appel à projets pour le volet 2 du Programme de transport écoénergétique de marchandises (PTEM), qui offre du soutien pour des mesures innovantes comme la remotorisation, le virage vers des carburants plus propres et les améliorations de l'efficacité énergétique.

Les projets sélectionnés soutiendront les décisions d'investissement fondées sur des données pour l'amélioration écoénergétique des véhicules moyens et lourds dans l'ensemble des flottes.

L'appel à projets restera ouvert jusqu'au 16 novembre, 2023.

Il fait fond sur les progrès du volet 1 du PTEM, qui soutient l'investissement dans les évaluations et les améliorations énergétiques des parcs de véhicules, y compris pour l'équipement des camions et des remorques. Le volet 1 accepte encore les demandes.

Grâce au PTEM et à des programmes comparables, le gouvernement fédéral aide les entreprises à réduire leurs coûts et la pollution et à décarboner les parcs de véhicules dans l'immédiat, tout en bâtissant une économie carboneutre prospère pour les générations futures.

Citations

« Les entreprises canadiennes adoptent des technologies innovantes et efficaces pour aider à réduire à la fois leurs coûts et la pollution. Dans le secteur des transports, responsable du quart des émissions canadiennes, le gouvernement du Canada continue d'aider les entreprises à réduire leurs émissions, notamment par le biais du Programme de transport écoénergétique de marchandises. L'appel à projets pour le deuxième volet de ce programme, maintenant ouvert pour une période de 90 jours, nous laisse entrevoir d'un peu plus près un environnement plus sain et une économie plus prospère pour toute la population canadienne. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'avenir de nos routes est un secteur des transports plus écologique, plus propre. Les véhicules moyens et lourds sont une importante source de pollution au Canada, et l'annonce faite aujourd'hui est une excellente nouvelle car elle aidera les exploitants de parcs de véhicules à faire des choix plus verts. Le Programme de transport écoénergétique de marchandises n'est qu'une des nombreuses mesures prises par notre gouvernement pour réduire la pollution sur les routes et rendre le système de transport plus propre, dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Quelques faits

Le transport de marchandises est à l'origine de plus de 5 % des émissions de GES du Canada .

. Les transports en général sont à l'origine du quart des émissions de GES du Canada .

. Le PTEM dispose de 200 millions de dollars pour aider les parcs de véhicules à réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de GES grâce à des évaluations de leur consommation d'énergie, à la modernisation ou à la remotorisation des véhicules et à la transition vers d'autres carburants.

Le PTEM est complété par le Programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission de Transports Canada, qui aide les entreprises et les collectivités canadiennes à se convertir aux véhicules zéro émission (VZE).

Le gouvernement du Canada tâche de faire en sorte que d'ici 2040 la totalité des véhicules moyens et lourds vendus au Canada soient des VZE.

tâche de faire en sorte que d'ici 2040 la totalité des véhicules moyens et lourds vendus au soient des VZE. Le volet 1 du PTEM, qui encourage l'investissement dans l'évaluation énergétique des parcs de véhicules et la modernisation des véhicules, accepte encore les demandes.

Renseignements connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

18 août 2023 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :