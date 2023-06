Lightspeed prolonge son partenariat avec la PGA du Canada









MONTRÉAL, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a annoncé la prolongation de son partenariat en tant que logiciel de gestion de golf officiel de la PGA du Canada , l'association nationale représentant plus de 3800 professionnels de clubs à travers le pays. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.



Initialement amorcé en 2021, le partenariat renouvelé entre Lightspeed et la PGA du Canada permettra aux professionnels des clubs canadiens d'accéder à la vaste expertise de l'industrie de Lightspeed pendant deux années supplémentaires par l'entremise des programmes de formation populaires de l'association, Tee Talks et Tee Talks Live .

« Nous sommes très heureux que Lightspeed demeure un partenaire national et le logiciel officiel de gestion de golf de la PGA du Canada », a déclaré Kevin Thistle, chef de la direction de la PGA du Canada. « Lightspeed offre à nos membres un aperçu inestimable de la façon dont la technologie peut les aider à offrir une meilleure expérience client dans leurs installations, et nous sommes reconnaissants de leur soutien aux professionnels des clubs et au golf au Canada. »

Le Summer Surge

Dans le cadre de cette nouvelle entente de partenariat, la PGA du Canada dévoilera aujourd'hui le Summer Surge présenté par Lightspeed, une campagne qui s'étendra sur toute la saison et qui célébrera le succès et la performance des meilleurs professionnels de club participant aux championnats nationaux de la PGA du Canada. Cette nouvelle initiative démontre le soutien de Lightspeed, non seulement aux opérations de vente au détail et de restauration sur les terrains de golf à travers le Canada, mais aussi aux professionnels de la PGA du Canada eux-mêmes.

« Notre partenariat avec la PGA du Canada est incroyablement important pour Lightspeed, et je suis enchanté de poursuivre l'excellent travail que nous avons déjà accompli », a déclaré David Hope, directeur général de Lightspeed golf. « Alors que la promotion de l'apprentissage et du contenu formateur pour les professionnels de la PGA du Canada sera toujours au premier plan, nous sommes ravis d'étendre cette année notre portée aux championnats nationaux de la PGA du Canada. Le golf est ce qui nous unit, et il est essentiel que nous montrions notre engagement à soutenir les professionnels des clubs, tant sur le terrain qu'à l'extérieur. »

Lightspeed équipe certains des meilleurs terrains de golf au Canada ? notamment TPC Toronto at Osprey Valley, Tobiano, Sagebrush Golf and Sporting Club, The Algonquin, Bear Mountain, Manoir Richelieu et Mickelson National ? et dans le monde entier ? notamment Kapalua, Cape Kidnappers, Kauri Cliffs, The Park West Palm, Coeur d'Alene Resort et le K Club.

Pour explorer les caractéristiques transformatrices de Lightspeed golf et découvrir ses puissantes capacités, visitez le https://fr.lightspeedhq.com/golf/ .

