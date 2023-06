Avvy Santé s'associe à Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. pour offrir un service d'analyse sanguine à domicile





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Avvy Santé , la première entreprise au Canada à utiliser une application pour offrir des services de santé sur demande est heureuse de se voir attribuer un nouveau contrat par Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. (OCPI) en tant que partenaire pour améliorer le parcours des patients sur leur programme de soutien pour ceux qui vivent avec la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD).

OCPI développe des produits pharmaceutiques qui visent à améliorer la qualité de vie et la santé des patients grâce à ses engagements dans les domaines des neurosciences, de la cardio-rénale et de la néphrologie. Ce partenariat permettra à Avvy Santé de fournir des tests sanguins à domicile aux patients inscrits au programme de soutien aux patients JINARC.

"Nous sommes ravis d'avoir été choisis par Ostuka comme partenaire de confiance pour fournir des services d'analyse sanguine dans le cadre du programme de soutien aux patients JINARC", a déclaré Oren Sebag, PDG d'Avvy Santé. "Cette collaboration s'aligne parfaitement avec notre vision qui consiste à utiliser la technologie pour rendre les soins de santé plus accessibles et plus centrés sur le patient. Nous pensons qu'en fournissant des tests sanguins à domicile, nous pouvons améliorer de manière significative la qualité de vie des personnes atteintes d'ADPKD."

Jinarc, développé par Otsuka Pharmaceutical, est un traitement pour les patients souffrant de polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD). Dans le cadre du protocole de traitement, un suivi régulier des paramètres sanguins est essentiel pour garantir des résultats thérapeutiques optimaux et la sécurité des patients.

Le partenariat entre Avvy Santé et Otsuka Pharmaceutical illustre la volonté commune de tirer parti de la technologie et de l'innovation pour améliorer les soins aux patients et permettre une approche proactive de la gestion des soins de santé.

À propos d'Avvy Santé:

Avvy est la première plateforme mobile à mettre en relation des prestataires de soins de santé qualifiés avec des Canadiens cherchant à accéder à des services de santé depuis le confort et la sécurité de leur domicile. La mission de l'entreprise est de fournir une expérience fluide, sûre et sécurisée tant pour les patients que pour les prestataires de soins. Avvy est actuellement disponible dans le Grand Montréal et à Québec , avec des projets d'expansion vers d'autres villes canadiennes. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur les smartphones Apple et Android .

19 juin 2023 à 10:00

