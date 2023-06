AWC renforce son partenariat à long terme avec la société de renommée mondiale Nobu Hospitality pour lancer deux hôtels Plaza Athénée emblématiques à New York et à Bangkok, deux destinations parmi les plus populaires au monde, établissant ainsi une nouvelle référence dans le domaine de l'hôtellerie ultra-luxe





Le Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York sera aménagé sur l'emplacement le plus luxueux de la ville dans l'Upper East Side, au niveau de 64 th Street et de Park Avenue

Le Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok se situera dans le bâtiment patrimonial de l'EAC (East Asiatic Company), le meilleur emplacement au bord de la rivière Chao Phraya

Les établissements s'appuieront sur la force de la marque de luxe de Plaza Athenee et sur l'expérience de style de vie de Nobu Hospitality, renforçant ainsi le partenariat stratégique à long terme entre AWC et Nobu Hospitality

L'investissement d'AWC dans l'Hotel Plaza Athenee New York s'inscrit dans sa stratégie de croissance et s'appuie sur la force de la société en matière de développement et de partenariat, tout en ciblant des projets de qualité supérieure qui favorisent une croissance continue et durable

BANGKOK, 17 juin 2023 /PRNewswire/ -- Asset World Corp Public Company Limited ou AWC, le plus important groupe immobilier intégré de style de vie en Thaïlande, renforce son partenariat à long terme avec Nobu Hospitality, la marque de style de vie de luxe emblématique la plus florissante au monde, afin de construire des hôtels Plaza Athenee à New York et Bangkok, apportant la nouvelle référence de l'ultra-luxe à des bâtiments historiques emblématiques de deux villes parmi les plus visitées au monde. Dans le cadre de cette collaboration, AWC et Nobu s'associeront pour lancer sous la marque Plaza Athenee les hôtels les plus remarquables au monde, dans les meilleurs endroits stratégiques de New York et Bangkok. Tirant parti de la force d'AWC dans le développement immobilier et l'hôtellerie, les deux partenaires réaménageront deux bâtiments patrimoniaux disposant chacun d'une riche histoire : le Plaza Athenee New York, un des hôtels les plus célèbres et luxueux de Manhattan, ainsi que l'immeuble de l'EAC, un des plus beaux bâtiments de Bangkok, situé à l'emplacement idéal au bord de la rivière Chao Phraya. Ces projets ajouteront deux propriétés phares au portefeuille croissant d'AWC.

Mme Wallapa Traisorat, PDG et présidente d'Asset World Corp Public Company Limited, ou AWC, a déclaré : « AWC se réjouit d'élargir sa collaboration avec Nobu Hospitality et d'atteindre ainsi un nouveau jalon dans notre partenariat. Avec une ambition commune d'offrir une expérience unique aux clients et de développer des valeurs durables pour toutes les parties prenantes, AWC a trouvé le partenaire idéal pour ses projets phares hors pair. Nous sommes très enthousiasmés par le développement de ces deux projets uniques. L'Hôtel Plaza Athenee New York est un établissement primé qui fait partie des meilleurs hôtels de New York depuis de nombreuses années consécutives. Le Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York sera aménagé dans un immeuble en pleine propriété, situé dans l'Upper East Side au niveau de 64th Street, entre Park Avenue et Madison Avenue, l'un des quartiers les plus prisés de New York. En Thaïlande, le Plaza Athenee Nobu Hôtel et Spa Bangkok sera aménagé dans le bâtiment patrimonial de l'EAC, situé au bord de la rivière Chao Phraya. Ces hôtels allieront l'expérience de luxe unique de la marque Plaza Athenee au luxe moderne et minimaliste japonaise de Nobu, la marque de style de vie la plus célèbre au monde. »

« L'investissement d'AWC dans l'hôtel Plaza Athenee New York s'inscrit dans la stratégie de croissance d'AWC, qui jettera les bases d'une croissance continue et durable. Le conseil d'administration d'AWC soutient cet investissement unique et hors pair, et la société sollicite actuellement l'approbation des actionnaires. Nous croyons que l'investissement dans ce projet phare à New York peut permettre à AWC de poursuivre sa croissance, tout en élargissant son positionnement stratégique et sa clientèle. »

M Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a affirmé : « Nous sommes profondément reconnaissants que AWC nous ait confié le développement de deux de ses propriétés les plus précieuses, nous donnant l'occasion de travailler dans les bâtiments et lieux historiques les plus emblématiques de deux villes exceptionnelles. Nous avons le privilège de collaborer étroitement avec l'équipe d'AWC, dirigée par la PDG visionnaire de la société Khun Wallapa Traisorat, qui conduit l'industrie hôtelière par son approche passionnante et innovante. Les hôtels Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok et Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York redéfiniront les normes de luxe et de sophistication non seulement en Thaïlande, mais aussi aux États-Unis. Ce partenariat nous permet d'entreprendre ensemble un voyage extraordinaire. »

AWC et Nobu transformeront deux bâtiments patrimoniaux emblématiques de New York et de Bangkok en hôtels Plaza Athénée. Le premier sera situé dans le quartier historique d'Upper East Side, à proximité de Central Park, de musées, de consulats et de destinations de shopping haut de gamme, tandis que le deuxième sera aménagé dans un bâtiment emblématique de Bangkok, à l'emplacement idéal au bord de la rivière Chao Phraya. Le partenariat combinera l'expérience ultra-luxueuse de Plaza Athenee et la marque de style de vie de luxe moderne mondialement reconnue de Nobu, présentant deux hôtels au style classique qui réunit la simplicité moderne et l'architecture classique européenne. Les deux hôtels devraient ouvrir en 2026.

Premier hôtel de Nobu à New York, le Plaza Athenee Nobu & Spa New York sera aménagé dans un bâtiment vieux de près d'un siècle et comportera 145 chambres combinant un style visuel apaisant et un confort épuré. Les suites, aménagées dans des maisons de ville, serviront de sanctuaire privé pour les voyageurs avertis et proposeront un cadre unique avec des terrasses vitrées intérieures et extérieures, des belvédères et un service exclusif incluant un onsen japonais traditionnel, un spa et un centre de bien-être. En outre, les visiteurs pourront profiter de l'expérience omakase de Nobu, d'un bar et d'un salon destinés aux habitants et aux clients, ainsi que d'un espace sur le toit dédié aux fêtes privées et proposant une vue panoramique sur New York. AWC supervisera le développement global du projet, ainsi que le concept et le design.

À Bangkok, le Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok offrira une expérience hôtelière ultra-luxueuse et une restauration unique de classe mondiale. Le concept élaboré par AWC et Nobu mêlera les styles orientaux et occidentaux, avec un thème axé sur l'expérience riveraine. Enregistré comme site historique, l'immeuble de l'EAC a été construit en 1884 par le capitaine Hans Niels Andersen, un marin et entrepreneur danois qui a fondé l'East Asiatic Company. L'hôtel élèvera les voyages de luxe en Thaïlande et se connectera à d'autres propriétés d'AWC situées le long de la rivière Chao Phraya, créant une expérience riveraine unique pour les Thaïlandais et les visiteurs internationaux.

AWC et Nobu transformeront ces bâtiments historiques emblématiques de la Chao Phraya pour offrir une expérience hôtelière unique, ainsi qu'une sélection raffinée de restaurants. En préservant les structures originales des bâtiments ainsi que leur héritage artistique, nous voulons susciter la fierté à l'égard de cette zone historique afin de créer une valeur durable sur le long terme pour les communautés environnantes. Le Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok disposera également d'un bateau de croisière exclusif destiné aux événements sur mesure, chaque voyage pouvant être personnalisé par les clients.

« En développant ces hôtels remarquables dans deux grandes destinations mondiales avec Nobu Hospitality, nous renforcerons à la fois la marque historique de Plaza Athénée et le style de vie de luxe unique et moderne de Nobu pour offrir des produits et services de premier ordre aux voyageurs du monde entier. Grâce à ce partenariat stratégique entre AWC et Nobu Hospitality, nous sommes persuadés que nous établirons une nouvelle référence et créerons une valeur durable sur le long terme pour l'industrie », a ajouté Mme Wallapa.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à un accord exclusif signé par AWC et Nobu Hospitality en juillet 2022, portant sur l'ouverture du premier restaurant Nobu en Thaïlande d'ici 2023. Le restaurant se situera au dernier étage de l'immeuble The Empire, le complexe de bureaux phare à usage mixte d'AWC, qui se trouve dans le quartier central des affaires animé de Bangkok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102596/Plaza_Athenee_Nobu_Hotel_and_Spa_New_York.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102597/AWC_signs_agreement_with_Nobu_to_launch_luxury_Plaza_Athenee_Hotels_at_historic_buildings_in_New_Yor.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102598/The_Plaza_Athenee_Nobu_Hotel_and_Spa_Bangkok.jpg

17 juin 2023 à 16:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :