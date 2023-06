Le premier ministre se rendra en Islande pour participer à la réunion des premiers ministres des pays nordiques





OTTAWA, ON, le 16 juin 2023 /CNW/ - Au moment où le monde est confronté à une série de défis, notamment des conflits, les effets des changements climatiques, l'insécurité alimentaire et énergétique et les menaces qui pèsent sur la démocratie et les droits de la personne, les partenaires et alliés aux vues similaires doivent unir leurs efforts pour s'attaquer à ces problèmes et continuer à améliorer la vie des gens.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Vestmannaeyjar, en Islande, pour participer à la réunion annuelle des premiers ministres des pays nordiques, les 25 et 26 juin 2023, en tant qu'invité spécial. Cette visite contribuera à accroître la collaboration entre le Canada et les pays nordiques et à faire progresser les efforts collectifs visant à relever certains des défis mondiaux les plus pressants et à bâtir un monde meilleur pour tous.

Lors de la réunion, le premier ministre continuera de faire avancer la mise en oeuvre de grandes priorités, sur la base de nos valeurs et de nos intérêts communs, comme la protection de l'environnement, l'édification d'économies centrées sur le bien-être de tous, la création de bons emplois pour la classe moyenne et les efforts visant à améliorer la vie des gens et à rendre la vie plus abordable. Il soulignera l'importance de mettre en valeur des sources d'énergie propre et fiable, de resserrer les liens commerciaux entre nos pays afin de créer des possibilités pour nos citoyens et nos entreprises, de résoudre les problèmes de sécurité en Europe et dans l'Arctique et de renforcer le multilatéralisme.

Les dirigeants aborderont ces enjeux mondiaux dans la perspective du Sommet des dirigeants de l'OTAN qui aura lieu le mois prochain à Vilnius, en Lituanie. Au cours du Sommet, les alliés discuteront de la poursuite des efforts visant à soutenir l'Ukraine, qui se défend contre l'invasion brutale de la Russie, ainsi que des moyens de maintenir la paix et la sécurité dans la région euro-atlantique et au-delà de celle-ci.

Citation

« Le Canada et ses partenaires nordiques entretiennent depuis longtemps une collaboration étroite fondée sur de solides valeurs communes. Nous devons unir nos efforts si nous voulons faire face aux crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés. Je suis impatient de rencontrer mes homologues nordiques pour continuer de resserrer notre relation et de bâtir un avenir meilleur pour les populations des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les membres du Conseil nordique sont le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et les territoires autonomes des îles Féroé, du Groenland et des îles Åland.

Les premiers ministres des cinq pays nordiques participeront à la réunion ainsi que des représentants des gouvernements décentralisés des îles Åland, des îles Féroé et du Groenland. La secrétaire générale du Conseil nordique des ministres participera également à la réunion.

L'Islande assure la présidence du Conseil nordique des ministres en 2023.

La vision du Conseil nordique des ministres est de faire de la région nordique la région la plus durable et la plus intégrée du monde d'ici 2030.

Le Canada entretient des relations de longue date et a des valeurs communes avec tous les pays nordiques. Plus de 1,2 million de Canadiens ont déclaré être d'origine nordique lors du recensement de 2016.

entretient des relations de longue date et a des valeurs communes avec tous les pays nordiques. Plus de 1,2 million de Canadiens ont déclaré être d'origine nordique lors du recensement de 2016. Tous les pays nordiques sont membres de l'OTAN, à l'exception de la Suède, dont le processus d'adhésion est en cours.

Ensemble, les pays nordiques représentent la 12 e économie en importance dans le monde (PIB de 2 420 milliards de dollars) et la 7 e économie la plus prospère.

économie en importance dans le monde (PIB de 2 420 milliards de dollars) et la 7 économie la plus prospère. Le commerce de marchandises entre le Canada et les pays nordiques s'est chiffré à 13,6 milliards de dollars en 2022. Le commerce total, y compris les services, a atteint 17,3 milliards de dollars.

Cette visite fait suite à la visite d'État de Son Excellence Guðni Th. Jóhannesson, président de l'Islande, au Canada en mai 2023, et la visite de Son Excellence la très honorable Mary Simon , gouverneure générale du Canada, en Islande en 2022.

