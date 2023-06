Mise en avant de solutions énergétiques respectueuses de l'environnement : Mentech participe à Intersolar Europe 2023





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation (« Mentech »), un fabricant de nouveaux dispositifs de stockage d'énergie, de solutions d'alimentation et de batteries intelligentes pour usage à l'extérieur ainsi que d'accessoires électroniques grand public, est heureux d'annoncer sa participation à Intersolar Europe 2023 qui se tiendra à Munich, en Allemagne, du 14 au 16 juin 2023.

Le stand de Mentech propose aux visiteurs une expérience immersive avec des décors intérieurs et extérieurs ainsi qu'une caravane, leur offrant l'occasion de découvrir ses centrales électriques portables très prisées. Conçues spécialement pour les amateurs de plein air, les centrales électriques portables de Mentech garantissent une source d'énergie fiable et durable pour les escapades isolées, permettant ainsi aux utilisateurs de se concentrer sur leurs activités sans avoir à se préoccuper de la durée de vie des piles.

Sur la scène intérieure du stand, Mentech présente ses systèmes énergétiques domestiques tout-en-un qui offrent des solutions de stockage d'énergie fiables et efficaces avec des caractéristiques uniques privilégiant la sécurité et la commodité. Les systèmes sont dotés d'un système d'extinction d'incendie par aérosol à détection thermique ainsi que d'un système de gestion de la batterie développé de manière indépendante pour une performance et une longévité optimale. Doté d'un boîtier de batterie extensible et des batteries de pointe de Mentech caractérisées par leur flexibilité et leur facilité d'installation, Mentech propose une solution complète de gestion de l'énergie domestique qui offre performance, capacité et efficacité à ceux qui ont besoin d'une alimentation électrique de secours pour les systèmes critiques ou d'un système autonome de stockage de l'énergie.

Les onduleurs triphasés de Mentech sont idéaux pour les installations sur plusieurs toits et permettent de connecter jusqu'à six appareils en parallèle, même pour les projets les plus difficiles. De plus, ces onduleurs sont conçus pour gérer une charge triphasée déséquilibrée à 100 % en mode hors réseau électrique, ce qui en fait une option remarquablement polyvalente et fiable pour diverses applications et environnements.

Lors de l'exposition, Mentech a attiré l'attention grâce à la conception attrayante de son stand et à la performance exceptionnelle de ses produits, suscitant l'intérêt de nombreux visiteurs à la recherche de solutions énergétiques fiables. Impressionnés par la diversité des offres de Mentech, certains participants ont exprimé sur place le souhait d'une collaboration plus approfondie avec l'entreprise.

Filiale de Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co, Ltd. (002902.SZ), Mentech Innovation est une entreprise de haute technologie qui associe la recherche et le développement à la production, à la vente et aux services qui profitent aux consommateurs d'énergie et à l'environnement. Mentech donne la priorité à la sécurité des produits tout au long des processus de R&D et de fabrication et a mis en place des protocoles et des réglementations de sécurité stricte afin de garantir que ses produits sont sûrs pour les consommateurs et de fournir aux clients des produits et des solutions de qualité dans de nombreux domaines industriels.

CONTACT : Luna xiao, [email protected].com

16 juin 2023 à 09:25

